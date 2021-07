XXVIII edizione Comuni Ricicloni: premiato il Comune di Lamezia Terme

Oggi in occasione dell’VIII edizione dell’Ecoforum, la Conferenza Nazionale sull’Economia Circolare, si è svolta la XXVIII edizione di Comuni Ricicloni

Il Comune di Lamezia Terme, su menzione del Consorzio COMIECO, è stato premiato per aver raggiunto in piena pandemia COVID la percentuale del 53,08% partendo dal 34,37% del 2019 grazie all’attivazione della raccolta differenziata porta a porta sul territorio comunale.

La raccolta differenziata di carta è passata da un pro capite di 28kg/ab del 2018 ad un pro capite di 42,07kg/ab del 2020. Ad oggi la percentuale di raccolta differenziata nei primi sei mesi ha raggiunto un valore medio del 59,7%.

All’evento, organizzato da Legambiente, Nuova Ecologia e Kyoto Club, in collaborazione con CONAI e CONOU sono intervenuti l’Amministratore Unico dott. Eliseo Bevivino della Lamezia Multiservizi SpA e il Commissario Prefettizio Giuseppe Priolo, che è intervenuto ringraziando la società gestore e gli uffici che hanno permesso questo importante risultato ed evidenziato l’importanza all’educazione ambientale e della sensibilizzazione come fatto con la campagna di divulgazione nelle scuole con il concorso “se lo abbandono il rifiuto sei tu” con centinaia di alunni premiati, quale momento educativo importante per indurre i cittadini al rispetto di sé stessi e dell’ambiente che li circonda. Questi eventi mettono in luce gli aspetti positivi di territori e che possono servire a rilanciare l’immagine di una città.