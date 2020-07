Zizza (M5S): l’amministrazione Mascaro risponde con un comunicato “incredibile” alle nostre domande

L’amministrazione Mascaro, risponde con un comunicato “incredibile” alle nostre domande

Comunicato Stampa

Riguardo alle ostilità con le quali il Sindaco tramite i suoi legali ha “interrotto” le verificazioni delle schede elettorali, dicendo fra le altre cose, che dalle verificazioni delle prime 7 sezioni, Zizza e Cristiano non hanno preso neanche un voto in più… direbbe qualcuno: “ e che c’azzecca”… non hanno capito nulla circa il motivo principale per il quale e’ stato fatto il ricorso da parte mia e dei 5 stelle Lametini, ovviamente parlo del mio ricorso, non mi permetto di interpretare quello di Cristiano…

Dunque Caro Mascaro e cara Amministrazione, forse a voi sembrerà strano, ma il sottoscritto non ha fatto ricorso per cercare di entrare in consiglio comunale, il sottoscritto vuole soltanto sapere cosa sia successo in quelle ormai famose sezioni “sequestrate” dall’ufficio centrale del tribunale di Lamezia e dove sono state riscontrate, non da Zizza, ma dalla commissione elettorale, delle discrasie, irregolarità, cancellature e quant’altro, tali da far si che il TAR a differenza di quello che voi affermate, ha DISPOSTO LA VERIFICAZIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI DELLE SEZIONI “incriminate”….ok? Avete capito o volete fatto un disegnino…!?

Lo so che nel DNA di alcuni politici italiani calabresi e lametini, di una certa parte politica, non esiste il fatto che ci possa essere una persona che faccia ricorso per un interesse collettivo e non personale, ma con me è così e questo è quanto vi dovevo, e per non turbare le vostre serate estive, dovrei rinunciare al ricorso???

….eh no, sarebbe troppo facile per voi, noi per il bene della verità che questa città merita, andiamo avanti fino alla fine…

Movimento 5 Stelle Lamezia Terme

del già candidato sindaco al comune di Lamezia Terme,

Lista Movimento 5 Stelle

SILVIO ZIZZA