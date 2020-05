Zizza (5 Stelle). Ricorso Tar, spero che tutto possa volgere al meglio per il bene della città

L’ex candidato Sindaco per la lista MoVimento 5 Stelle Silvio Zizza, già attivista del Meetup Lamezia 5 Stelle, esprime le prime impressioni sulla notizia che da ieri è presente sulle maggiori testate giornalistiche locali e regionali, riguardante la prima decisione dei giudici amministrativi del TAR Calabria in merito ai ricorsi presentati dallo stesso Zizza e dall’ex candidato a Sindaco Massimo Cristiano

Comunicato Stampa

Nella giornata di ieri infatti, con l’ordinanza 11/2020 del 19 maggio 2020, è stata resa nota la decisione di accogliere i ricorsi di cui sopra accennato e in particolare il TAR ha disposto una verifica dei voti delle ultime elezioni amministrative di Lamezia tenutesi nel novembre 2019. Nel dettaglio i giudici amministrativi delle seconda sezione hanno ritenuto valide le ragioni avanzate dagli avvocati difensori degli attivisti pentastellati, decidendo che dovrà esserci una verifica delle operazioni di voto in 48 sezioni su 78.

L’ex candidato a Sindaco M5s Silvio Zizza spiega come questa prima notizia sia di importanza fondamentale per quanto riguarda la legalità dell’intera città di Lamezia Terme, infatti lo stesso ricorda come il ricorso sia scaturito dalla risultanze del Giudice De Nino, Presidente della Commissione elettorale presso il Tribunale di Lamezia Terme, il quale durante le operazioni di conteggio dei voti ha fatto emergere e ha reso note gravissime irregolarità durante le operazioni di scrutinio, quali verbali ritoccati a penna o con bianchetto e diverse discrasie, il tutto poi riportato nei verbali della Commissione elettorale.

Zizza ricorda che subito dopo queste gravissime notizie l’intera lista del MoVimento 5 Stelle ha deciso all’unanimità di ricorrere contro queste gravi ingiustizie, non già per la mera conquista del seggio, bensì per dare maggiore valore legale all’espressione del voto cittadino senza nascondere, come dimostrato in tale vicenda, che la nostra presenza rappresenterebbe comunque una garanzia nel monitorare il grado di legalità all’interno del consiglio comunale stesso e per far emergere la verità sulle elezioni cittadine e non solo.

L’ex candidato a Sindaco M5s e tutto il gruppo degli ex candidati M5s al Consiglio Comunale, unitamente agli attivisti del Meetup Lamezia 5 Stelle, nell’accogliere positivamente questa prima pronuncia del TAR auspicano che tutto possa volgere al meglio per il bene della città e – in attesa dell’udienza di discussione (che si terrà giorno 29 settembre 2020) nella quale i giudici amministrativi, all’esito delle risultanze istruttorie, decideranno nel merito del ricorso – ci tengono a ringraziare gli avvocati Giuseppe Pitaro e Gaetano Liperoti per il lavoro e lo sforzo fin qui svolto, inoltre ringraziano nuovamente i 10 parlamentari calabresi espressione del MoVimento 5 stelle Giuseppe D’Ippolito, Paolo Parentela, Riccardo Tucci, Margherita Corrado, Elisabetta Barbuto, Federica Dieni, Massimo Misiti, Giuseppe Auddino, Bianca Laura Granato, Alessandro Melicchio nonché tutti gli attivisti e simpatizzanti che hanno sostenuto economicamente le spese del ricorso.

Meetup Lamezia Terme 5 Stelle

Amici di Beppe Grillo