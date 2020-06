L’Aeroporto di Lamezia Terme (Codice IATA: SUF), il cui nome ufficiale è Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme, è il principale scalo calabrese con un bacino di utenza molto vasto che si estende oltre regione.

Si trova nel quartiere Sant’Eufemia di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro e, grazie alla sua posizione geografica, è facilmente raggiungibile da tutta la Calabria.

I collegamenti di linea per voli nazionali e internazionali e i voli charter per destinazioni intercontinentali ne fanno uno dei più importanti del Sud Italia per traffico di passeggeri.

Fu costruito nel 1976 dal Consorzio Consaer con l’obiettivo di mettere in collegamento l’autostrada A2, il porto di Gioia Tauro e la ferrovia Tirrenica Meridionale. Da qui la scelta strategica del posizionamento dell’aerostazione in un’area pianeggiante e centrale.

Nel 1990 la gestione passò alla S.A.CAL. S.p.A., Società Aeroportuale Calabrese, il soggetto pubblico-privato che si occupa dei tre aeroporti calabresi (anche Reggio Calabria e Crotone).

Arrivi e Partenze a Lamezia Terme Airport

Voli e Destinazioni

L’Aeroporto di Lamezia Terme collega la Calabria con numerose località italiane ed estere, con voli di linea e voli charter.

Tra le principali destinazioni ricordiamo Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Milano Linate, Torino, Bergamo ma anche Berlino, Copenaghen, Helsinki, Londra Gatwick e Londra Stansted, Malta, Praga e Stoccolma.

Partenze e Arrivi

Per verificare gli orari dei voli all’Aeroporto Lamezia, consulta i link seguenti. Il sito ufficiale dello scalo aggiorna in tempo reale gli orari e lo stato di ciascun volo.

Compagnie Aeree

Sono numerose le compagnie aeree che operano nel terminal lametino. Fra queste ricordiamo le compagnie di bandiera Alitalia, Lufthansa, Helvetic Airways, e le low-cost Ryanair, EasyJet, Neos Air, Yakutia Airlines, Blue Air e GermanWings.

Inoltre, la compagnia canadese Air Transat offre voli intercontinentali da e per Toronto durante la stagione estiva.

Come arrivare all’Aeroporto Lamezia Terme

Raggiungere l’Aeroporto di Lamezia è abbastanza semplice e comodo da ogni provincia calabrese tramite auto, taxi, autobus e treno. Nella sua posizione strategica, il terminal si trova:

Ad appena 1 chilometro dallo svincolo dell’autostrada A3

a soli 2 chilometri dalla Stazione ferroviaria di Lamezia Terme Centrale;

a 10 chilometri dal centro città.

Da qui sono facilmente raggiungibili le più importanti località turistiche calabresi, tra le quali:

Pizzo, a 30 km;

Tropea, a 60 km;

Soverato, a 65 km;

La stazione sciistica di Villaggio Palumbo in Sila, a 80 km;

La stazione sciistica di Camigliatello in Sila, a 90 km;

Il Parco Nazionale del Pollino, a 130 km.

In Auto

L’automobile è sicuramente il mezzo più comodo per arrivare allo scalo lametino.

Da Catanzaro: percorrere la SS280 ed uscire allo svincolo Lamezia Terme Ovest (circa 30 minuti);

Da Vibo Valentia: prendere l’A3 ed uscire a Lamezia Terme (circa 40 minuti) o tramite la SS18;

Da Cosenza: prendere l’autostrada A3 ed uscire allo svincolo di Lamezia Terme (circa 1h30);

Da Reggio Calabria: percorrere l’A3 e seguire le indicazioni per Lamezia Terme Aeroporto (circa 1h40) o tramite la strada statale 18;

Da Crotone: seguire la SS106 e immettersi nella SS280; seguire le indicazioni e uscire a Lamezia Terme Ovest (circa 2h30). Oppure percorrere la strada statale 280.

In Taxi

All’esterno del terminal sono diversi i taxi autorizzati (vetture bianche munite di tassametro) con i quali è possibile lasciare l’aeroporto e dirigersi verso la stazione dei treni o altre località calabresi, oppure, in direzione opposta, per arrivare allo scalo.

Il prezzo di una corsa con il taxi dall’Aeroporto di Lamezia alla Stazione Centrale (e viceversa) è fisso, ed è pari a 10€; la durata della corsa è di circa 5 minuti.

Se si opta sul taxi per raggiungere altre destinazioni, il costo del viaggio è così calcolato: uno scatto alla partenza di 4€ e poi uno scatto di 0,13€ per ogni 100 metri e/o ogni 60 secondi.

In Autobus e Navetta

Una volta arrivati all’Aeroporto di Lamezia, il mezzo di trasporto pubblico più conveniente è l’autobus.

La società Lamezia Multiservizi SPA mette a disposizione il servizio navetta tra lo scalo e la stazione ferroviaria. La corsa è di appena 5 minuti e il prezzo del biglietto è pari a 2,50€ se acquistato a bordo, o 1,50€ se preso nella rivendita autorizzata Edicola/Tabacchi all’interno dell’aerostazione.

Le navette sono presenti tutti i giorni a partire dalle 05:45 del mattino fino alle 23:15, con la frequenza di una corsa ogni 30 minuti. Nella direzione opposta, il primo bus parte dalla Stazione di Sant’Eufemia Lamezia alle ore 05:50, l’ultimo alle 23:20.

Dall’Aeroporto è anche possibile prendere uno dei tanti autobus a media-lunga percorrenza che collegano lo scalo con diverse località della Calabria e dell’Italia. I biglietti di questi autobus di linea si acquistano direttamente a bordo.

Ferrovie della Calabria: con la linea 384 si mette in collegamento Catanzaro, la Cittadella Regionale, l’Aeroporto Lamezia Terme, Falerna e Cosenza.

Romano Autolinee Regionali SPA: permette ai passeggeri di raggiungere Catanzaro, Cosenza e Crotone.

Autolinee Federico: si tratta di una compagnia che opera in tutta l’Italia e che passa anche dallo scalo lametino.

Bilotta: la linea 120 serve la tratta Aeroporto Lamezia – Catanzaro, la linea 132B Aeroporto – Catanzaro Lido, lungomare e la linea 128 Lamezia Aeroporto – Germaneto.

IAS Scura: garantisce il servizio da e per Cosenza con 4 corse al giorno, Catanzaro e altre città calabresi.

In Treno

L’Aeroporto Internazionale di Lamezia non ha una stazione ferroviaria e, come anticipato, per poter proseguire il proprio viaggio in treno è necessario raggiungere la Stazione Centrale di Sant’Eufemia Lamezia tramite taxi o autobus.

La stazione si trova nel quartiere omonimo di Sant’Eufemia, a diversi chilometri dal centro di Lamezia Terme. Da qui passano i treni regionali per Catanzaro, Rosarno, Locri e Reggio Calabria, ma anche gli intercity per Roma Termini, Palermo e Siracusa.

Parcheggiare all’Aeroporto Lamezia Terme

L’Aeroporto Lamezia offre diverse soluzioni per parcheggiare a breve e a lunga sosta.

Il parcheggio dell’Aeroporto di Lamezia Terme è situato nei pressi dalla zona partenze e arrivi ed è composto da oltre 1600 posti auto. Aperto dalle 05:00 alle 24:00 senza, però, la possibilità di prenotazioni.

Il parcheggio P1 si trova a circa 30 metri dall’ingresso principale dell’aerostazione e dispone di circa 700 posti, con orario dalle 8:00 a mezzanotte.

Il parcheggio P2 è poco distante, di fronte il terminal Cargo, ha 560 posti ed è sempre aperto con casse automatiche h24.

Vi sono poi le classiche strisce blu con biglietterie automatiche.

Tariffe e Parcheggi Sosta Breve

Le tariffe e le offerte sono diverse per ciascun tipo di sosta.

Parcheggiare nelle strisce blu costa 0,50€ ogni 30 minuti.

Nella zona P1 il biglietto può costare da 2,50€ per una sosta entro 1 ora, fino a 16€ per 24 ore.

Nell’area P2 una sosta breve di 30 minuti è gratis, fino a 1 ora costa 2,00€, per 24 ore 14,00€.

Ci sono poi diverse tariffe in base alle ore di permanenza nel parcheggio e sono anche disponibili abbonamenti semestrali o annuali. Per maggiori dettagli, consulta il sito ufficiale Lamezia Airport.

Hotel vicino l’Aeroporto Lamezia Terme

All’interno dell’aeroporto lametino non sono presenti hotel o altre strutture ricettive. Chi arriva in tarda serata o deve partire alle prime luci dell’alba, non avrà però problemi a trovare una sistemazione nelle vicinanze.

A 5 minuti di auto, taxi o bus si trova il quartiere Sant’Eufemia Lamezia dove sono presenti strutture a conduzione familiare e B&B che garantiscono un buon rapporto qualità/prezzo e la comodità di essere vicini allo scalo. Inoltre, alcuni offrono il servizio navetta con un transfer privato con i costi da concordare direttamente con la struttura.

Noleggio Auto all’Aeroporto Lamezia Terme

Noleggiare un’auto all’Aeroporto di Lamezia può essere un’ottima idea per chi desidera visitare la Calabria e spostarsi comodamente. Presso il terminal si trovano molte compagnie di noleggio auto che permetteranno a tutti i passeggeri di trovare l’automobile più adatta alle loro esigenze.

Tra le italiane ricordiamo Maggiore, SicilybyCar e Locauto. Tra le internazionali EuropeCar, Avis e Hertz.

Le agenzie hanno i loro uffici in un edificio ubicato appena all’esterno del terminal, nel piazzale dei parcheggi di auto e bus. Qui è possibile procedere al noleggio o al ritiro dell’auto in caso di prenotazione già effettuata online.

Il Terminal dell’Aeroporto Lamezia Terme

Negli anni sono stati parecchi i lavori di rimodernamento e ampliamento della struttura, che si compone di 3 piani:

Piano terra: qui si trovano gli uffici dell’amministrazione e le aree riservate;

Primo piano: le zone di arrivi e partenze;

Secondo piano: gli esercizi commerciali e le sale riunioni prenotabili dai passeggeri.

Nella zona partenze del terminal c’è poi la Sala Amica, uno spazio dedicato a coloro che viaggiano con neonati e ai passeggeri con mobilità ridotta, proprio a ridosso dei controlli di sicurezza.

Negozi e Ristoranti a Lamezia Terme Aeroporto

Nell’area imbarchi del terminal è presente la Piazzetta Commerciale: un’aerea dedicata ai passeggeri che desiderano trascorrere del tempo facendo shopping nei vari negozi, gustando un buon caffè o assaporando un pasto al ristorante self service in attesa del proprio volo.

Nella galleria commerciale troviamo diversi negozi che trattano prodotti enogastronomici tipici della regione Calabria e articoli di artigianato locale: gioiellerie, argenterie, ceramiche e oreficerie di grande qualità. Non mancano negozi di abbigliamento, accessori e intimo. La libreria cartoleria, l’edicola, la tabaccheria e la parafarmacia completano l’area shopping.

Tutti i negozi sono aperti dalle 9:00 alle 20:00, mentre l’edicola tabacchi è aperta dalle 6:00 alle 22:30.

In aeroporto sono diversi i punti ristoro. Ricordiamo il winebar, la pizzeria e i due bar. Inoltre, al secondo piano, si trova il ristorante self-service con vista sulle piste di atterraggio e decollo.

WiFi e Servizi Digitali

Per tutti i passeggeri in transito presso lo scalo, è disponibile una connessione WiFi gratuita per i primi 30 minuti di navigazione. Usarla è molto facile: basterà collegare il proprio dispositivo mobile alla rete Free WiFi e seguire le indicazioni.

Nel tempo sono state aumentate le postazioni di ricarica per cellulari e computer, disponibili in tutto il terminal.

Vip Lounge e Area Fumatori

Diversi sono i servizi offerti per chi accede all’area Lounge dell’Aeroporto di Lamezia. Tra questi, il WiFi gratuito senza limiti di tempo.

La zona imbarchi è dotata di un’area fumatori, subito dopo i controlli di sicurezza.

Assistenza Passeggeri a Ridotta Mobilità

I passeggeri a ridotta mobilità possono contattare il numero +39 0968 414401 dalle 5:00 a mezzanotte per avere tutte le informazioni di cui necessitano.

Bagagli Smarriti

L’aeroporto di Lamezia offre anche i servizi di assistenza per Oggetti e Bagagli Smarriti.

Per gli oggetti smarriti il numero di telefono da contattare è +39 0968 414401 dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00.

Per assistenza:

bagagli SACAL e controllo pratiche, il numero è +39 0968 414335 dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 18:00 alle 20:00;

e controllo pratiche, il numero è +39 0968 414335 dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 18:00 alle 20:00; bagagli Alitalia, il numero è +39 06 65640, attivo 24h.

Dove si trova l’Aeroporto Lamezia Terme

Nome ufficiale: Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (codice IATA: SUF – codice ICAO: LICA)

Indirizzo: via Aeroporto – 88046, Lamezia Terme (CZ), Calabria, Italia

Contatti e Assistenza Clienti

Per tutte le informazioni relative a orari, servizi, tariffe dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia, è possibile:

chiamare il numero +39 0968 414385

contattare via email a sacalspa@legalmail.it

o recarsi direttamente presso gli Uffici Direzionali SACAL,

Dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 17:00.

Il Terminal è anche presente sui social con una pagina Facebook.