Lamezia. Sanità e Covid-19. Comitato malati cronici: Inaccettabile dimenticare altre malattie e patologie gravi

COMUNICATO STAMPA

In un’assemblea “in presenza” nel rispetto delle regole di distanziamento e con i dispositivi personali, gli associati hanno manifestato tutta la disperazione e la preoccupazione per le visite mediche saltate e gli interventi rinviati a causa della pandemia. Non si muore solo di e per il covid.

Non è accettabile che ci si dimentichi di tutte le altre malattie e delle gravi patologie.

La diminuizione di nuove diagnosi e la drastica riduzione della prevenzione ha comportato notevoli disagi e nei prossimi anni non potrà che determinare l’aumento di mortalità.

Ci si vanta della sanità italiana ma almeno in Calabria e a Lamezia Terme ,nello specifico, non possiamo che rilevare lo stop delle visite prenotate da mesi e la sostanziale interruzione di un numero ragguardevole di servizi sanitari.

Le modalità organizzative hanno evidenziato come abbia fatto breccia l’approssimazione che ha causato distorsioni disorientamento e alla fine profonde ingiustizie.

È emersa la scarsa integrazione tra ospedale e servizi territoriali.

Continua a destare grande preoccupazione il problema delle liste di attesa anche nelle sale operatorie.

Una nuova consapevolezza deve risaltare per consentire a tutti di essere curati. Questo diritto fondamentale è stato spesso negato e solo chi gode di agiatezza economica si è potuto permettere di sottoporsi a cure e visite private non consentite ai più.

Giuseppe Gigliotti

Presidente dell’associazione malati cronici del lametino