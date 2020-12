Lameziaterme.it è media partner di TrameXtra, il festival dei libri sulle mafie 2020

TrameXtra. Festival dei libri sulle mafie on line dal 3 al 6 dicembre 2020 in diretta su tramextra.tramefestival.it, sulla Pagina Facebook Trame.Festival. Alcuni degli eventi del Festival saranno trasmessi in diretta streaming anche dalla nostra testata lameziaterme.it.

Cultura, TrameXtra, all’edizione digitale di Trame Festival dei libri sulle mafie che si svolgerà dal 3 al 6 dicembre 2020, partecipa anche lameziaterme.it come media partner. Alcuni dei tanti attesi incontri saranno infatti trasmessi sulla nostra pagina Facebook.

L’appuntamento imprescindibile contro le mafie, in attesa di tornare nelle piazze, diventa on-line. Quattro i giorni di incontri, testimonianze e dibattiti con giornalisti, scrittori e magistrati, in diretta attraverso il canale Facebook di Trame.Festival dei libri sulle mafie.

L’incontro di apertura è dedicato alla Calabria, TrameXtra vedrà la partecipazione del Procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri e dello storico delle organizzazioni criminali Antonio Nicaso, che partendo dal loro ultimo libro dibatteranno sull’attuale rapporto tra mafie e Covid. Pietro Grasso racconta della mafia alle giovani generazioni attraverso la lettera di Paolo Borsellino destinata agli studenti e firmata la mattina di quel 19 luglio 1992. Sul tema della ‘ndrangheta e pandemia avremo ospite il giornalista d’inchiesta Giovanni Tizian insieme con la Professoressa Stefania Pellegrini.

Lirio Abbate presenterà il suo ultimo libro su Matteo Messina Denaro. TrameXtra accoglierà la presentazione del libro di Luigi Pagano con il giornalista Carmelo Sardo. Save the Children parteciperà rendendo noti i dati sulle povertà educative e le disuguaglianze di genere in Calabria, quali terreno fertile per i condizionamenti mafiosi. La versione digitale del Festival conferma la collaborazione con Ibs.it-Feltrinelli, Fondazione Treccani Cultura, Save the Children, il Comune di Lamezia Terme, Confcommercio – Imprese per l’Italia.

L’intento di questa edizione speciale è quello di continuare a condividere l’esperienza di Trame con la comunità cresciuta a fianco alla Fondazione Trame e all’Associazione Antiracket Lamezia Onlus, promotori dell’evento. “Un’esperienza preziosa, nata dall’intuizione di un manipolo di sognatori e consolidatasi negli anni – ha sempre affermato il Presidente Armando Caputo – dove i protagonisti sono tutti coloro, donne e uomini, giovani e meno giovani, che scelgono di sedersi in piazza e partecipare ad un cambiamento in atto che ha contribuito a dare una sogno di riscatto contro le mafie anche alla nostra comunità”.

PROGRAMMA

giovedì 3 dicembre

ore 17:30

Tramextra.

Calabria Mission Impossible?

Gaetano Savatteri ne parla con Giorgia Gargano, Maria Teresa Morano, Gioacchino Criaco, Ida Dominijanni, Sanne De Boer, Monica Zapelli

venerdì 4 dicembre

18:00

La Calabria non è terra per bambine

in collaborazione con Save the Children

Diletta Pistono e Carla Sorgiovanni ne parlano con Angela Iantosca

con le voci di una ragazza e di una giovane donna calabrese.

Vichi de Marchi (a cura di), Atlante dell’infanzia a rischio, Save the Children

19:00

‘Ndrangheta, finchè c’è pandemia c’è speranza

Giovanni Tizian (Domani), Stefania Pellegrini (Uni Bo), ne parlano con Francesco D’Ayala

Giovanni Tizian, Mafie e pandemia, Piemme

Giovanni Tizian, Atlante illustrato della ‘ndrangheta, Rizzoli

20:00

“La civiltà di un paese si misura dalle carceri”

Luigi Pagano ne parla con Carmelo Sardo (Tg5)

Luigi Pagano, Il Direttore, Zolfo

21:30

Giovani protagonisti

TramepoepleOnAir. Il dopofestival dei giovani volontari di Trame

sabato 5 dicembre

18:00

Il grande affare del virus

Nicola Gratteri e Antonio Nicaso ne parlano con Gaetano Savatteri e Raffaella Calandra (Radio24)

Nicola Gratteri, Antonio Nicaso, Ossigeno Illegale. Come mai le mafie approfittano dell’emergenza Covid-19 per radicarsi nel territorio italiano, Mondadori

19:00

Le mani sul tesoro della mafia

Franco La Torre ne parla con Attilio Bolzoni (La Repubblica)

La Torre, Morace, Veltri, L’oro delle mafie. Il grande affare delle confische, PaperFirst

20:00

Boia chi molla! Il romanzo della rivolta

Gianfrancesco Turano ne parla con Manuela Iatì (Skytg24)

Gianfrancesco Turano, Salutiamo, amico, Giunti Editore

21:30

Ok boomer. Linguaggi tra generazioni

TramepoepleOnAir. Il dopofestival dei giovani volontari di Trame

domenica 6 dicembre

17:00

Le politiche culturali per il sud

Massimo Bray ne parla con Gaetano Savatteri

18:00

Quando la ‘ndrangheta entrò in politica

Enzo Ciconte ne parla con John Dickie

Enzo Ciconte, Alle origini della nuova ‘ndrangheta. IL 1980, Rubbettino

19:00

Il testamento di Paolo Borsellino

Pietro Grasso ne parla con Giovanna Casadio

Pietro Grasso, Borsellino parla ai ragazzi, Feltrinelli

20:00

Messina Denaro, il grande mistero.

Lirio Abbate ne parla con Gaetano Savatteri

Lirio Abate, U siccu, Rizzoli

21:30

Un’altra Calabria è possibile?

TramepoepleOnAir. Il dopofestival dei giovani volontari di Trame

I LIBRI DI TRAMEXTRA

TrameXtra è realizzato da

Fondazione Trame

in collaborazione con Associazione Antiracket Lamezia Onlus

con la partecipazione del Comune di Lamezia Terme

e Confcommercio-Imprese per l’Italia

Cultural Partner

Treccani Cultura

Ibs Feltrinelli

Save the Children

Sistema Bibliotecario Lametino

Lamezia Terme Città che legge

Trame Festival Europe for Festival Effe Label 2019-2020

Civico Trame

lameziaterme.it