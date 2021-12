17 nuovi arbitri per la sezione AIA di Lamezia Terme

La sezione AIA di Lamezia Terme ha immesso nel proprio organico 17 nuovi arbitri, di cui ben 5 donne, che nella giornata di Giovedì 16 Dicembre hanno superato gli esami che si sono tenuti nei locali sezionali, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia sanitaria

La Commissione esaminatrice, presieduta dal Componente del Comitato Regionale Calabria Giacomo Bruzzano, e composta dal Presidente di sezione Gianfranco Pujia e dai Componenti Antonio Guerrise Responsabile del corso e Franco Pisani Arbitro Benemerito, coadiuvati dal Segretario sezionale Mattia Roperto, hanno sottoposto i 17 corsisti al consueto test regolamentare superato con ottimi risultati. A seguire i candidati hanno affrontato il colloquio orale con la commissione esaminatrice dimostrando una conoscenza ottimale del regolamento del gioco del calcio, con grande apprezzamento da parte del Presidente Pujia che ne ha elogiato la voglia e lo spirito di apprendimento.

Piena soddisfazione viene espressa soprattutto per essere riusciti a rinforzare in modo consistente il gruppo, nonostante il durissimo periodo che la nostra realtà sta affrontando e in un contesto in cui riuscire ad avvicinare un sempre maggior numero di ragazzi all’Associazione è l’obiettivo che il Presidente Nazionale Alfredo Trentalange si è prefissato sin dal suo insediamento.

Ai colleghi neo-immessi: Gabriele Caruso, Davide Liparora, Ferdinando Mendicino, Mario Pio Bonavita, Davide Gagliardi, Benedetta Gaetano, Riccardo Baronello, Francesco Gigliotti, Simone Mendicino, Kristian Olivadoti, Filippo Renato Failla, Giulia Bevilacqua, Luca Pio Villella, Antonio Cerra, Morena Palmieri, Alessia Ruberto, e Anna Torcasio un caloroso Benvenuto da tutti gli associati lametini con l’augurio di un percorso arbitrale pieno di ogni soddisfazione!