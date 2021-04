27 aprile 2021: la prima superluna rosa dell’anno

Apparirà per il 7 per cento più grande rispetto alle dimensioni normali, ma non sarà la più grande dell’anno: la prossima è prevista per maggio.

Si tratta di un fenomeno fisico che gli astrofisici associano alla compensazione che l’occhio umano ha in merito alle proporzioni degli oggetti posti all’orizzonte: nello specifico, quando la luna è all’orizzonte, sorge o tramonta, si ha l’illusione che sia più grande perché, a causa della sua posizione bassa, si trova in linea con gli elementi terrestri posti in primo piano; in questo modo il cervello elabora un paragone dimensionale, sovra-misurandola, di circa il 7 per cento.

Non si tratta di un fenomeno insolito, di fatti su circa 12 o 13 luna piena all’anno, almeno tre coincidono con quello che viene definito perigeo: la minima distanza con la Terra. In realtà le dimensioni del nostro satellite non variano, ma si accorciano le distanze con il pianeta su cui viviamo; quisquilie su scala universale! Quello che si applica è un semplice gioco di prospettiva.

Oltre alla possibilità di visionare questo suggestivo episodio, sarà possibile ammirare con un po’ di fortuna anche i pianeti Venere e Mercurio poco dopo il tramonto solo se l’orizzonte sarà libero tra ovest e nord-ovest, e i pianeti Giove e Saturno in nottata inoltrata.

Per chi invece vuole provare ad osservare il fenomeno astronomico dal vivo, tutti con il naso all’insù dalle 17.25 del 27 aprile per ammirare questa prima meraviglia stellare che coincide con la fioritura del muschio rosa in America.

