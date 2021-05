5 maggio. Giornata mondiale per l’igiene delle mani

Lo slogan della Giornata 2021 è: pochi secondi possono salvare una vita: pulisci le tue mani (Seconds save lifes-clean your hands).

Per approfondire quando e come lavare le mani scarica le infografiche realizzate dall’Istituto Superiore di Sanità in occasione della Giornata 2020:

La Giornata prevede il coinvolgimento di diverse categorie professionali e della popolazione generale, affinché tutti possano sentirsi parte attiva nel processo.

L’invito ad agire è indirizzato a:

operatori sanitari: Ora più che mai – igienizza le mani al letto del paziente o dove vengono erogate le cure! (Now more than ever – clean your hands at the point of care!)

operatori sanitari coinvolti nella prevenzione e controllo delle infezioni: Sii un campione e un mentore per l’igiene delle mani al letto del paziente o dove vengono erogate le cure (Be a champion and mentor for clean hands at the point of care)

responsabili delle strutture: Assicura la presenza degli erogatori per l’igiene delle mani al letto del paziente e dove vengono erogate le cure (Ensure hand hygiene supplies are available at every point of care)

policy-makers: Investi adesso per assicurare l’igiene delle mani per tutti (Invest now to ensure hand hygiene for all)

pazienti e familiari: Aiutaci ad aiutarti: per piacere lava le tue mani (Help us to help you: please clean your hands)

vaccinatori: Igienizza le mani a ogni vaccinazione (Clean your hands with every vaccine)

popolazione generale: Fai della pulizia delle mani una tua abitudine – protegge tutti! (Make clean hands your habit – it protects us all!)

Igiene delle mani e COVID-19

L’igiene delle mani è una delle azioni più efficaci per ridurre la diffusione degli agenti patogeni e prevenire le infezioni, compreso il virus SARS-CoV-2 responsabile del COVID-19. In particolare, è possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo sé stessi e gli altri, seguendo alcuni accorgimenti che comprendono il lavare o igienizzare spesso le mani, soprattutto: dopo aver tossito/starnutito; dopo aver assistito un malato; prima durante e dopo la preparazione di cibo; prima di mangiare; dopo essere andati in bagno; dopo aver toccato animali o le loro deiezioni o, più in generale, quando le mani sono sporche in qualunque modo, o prima di frequentare i luoghi pubblici (come ad esempio all’ingresso dei negozi) se si sono toccati oggetti o superfici esposti al contatto di molte persone (come ad esempio la merce esposta o l’interno dei mezzi pubblici).