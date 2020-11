Oggi 5 novembre la giornata internazionale della lingua romanì

Partirà da Lamezia Terme il seminario di Formazione per le docenti delle scuole primarie e secondarie dell’istituto comprensivo statale “S.Gatti”.

Ideatrice del seminario di formazione è Giulia Di Rocco, romni italiana membro del Forum RSC istituto presso Unar Ministero delle pari Opportunità, in collaborazione con la preside dell’Istituto Margherita Primavera.

Il seminario di tre giorni si svolgerà, causa covid, su piattaforma online e avrà come scopo quello di abbattere i muri del pregiudizio e della discriminazione dei rom mettendo in risalto la cultura e la conoscenza di un popolo millenario presente in Italia già dal 1300.

I relatori del seminario saranno il docente universitario e musicista Alexian Santino Spinelli e l’attivista per i diritti umani e assistente legale Giulia Di Rocco