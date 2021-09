Dal 7 settembre parte la campagna abbonamenti del Lamezia Terme

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

L’F.C. Lamezia Terme ha reso noto oggi i termini per la campagna abbonamenti per la stagione agonistica 2021/22

I supporters potranno scegliere tra cinque settori: Tribuna numerata vip, Tribuna numerata laterale, Tribuna numerata centrale , tribuna numerata primo livello, distinti numerati.

COSTO ABBONAMENTO :

Tribuna vip: 250,00 euro

Tribuna Centrale : 150,00 euro

Tribuna Laterale : 130,00 euro;

Tribuna Primo livello: 115,00 euro;

Distinti: 90,00 euro

Ingresso gratuito per i bambini fino a 12 anni

Ingresso gratuito per invalidi al 100%.

MODALITA’ DI ACQUISTO:

La Società informa che gli abbonamenti saranno validi per le gare interne (ad esclusione della giornata gialloblu, di un altro match comunicato preventivamente agli abbonati nel corso del campionato, dei play off, dei play out, dei match di coppa Italia) e saranno nominativi.

Al momento della sottoscrizione si dovrà obbligatoriamente presentare, per ogni abbonamento, il documento d’identità e il codice fiscale.

L’abbonamento sarà sottoscrivibile dal 7 al 17 settembre dalle ore 12.00 alle ore 14.00 e dalle ore 18.00 alle ore 19.00 presso lo Stadio Guido D’Ippolito.