Abramo ospite de La bella stagione: “La città metropolitana Lamezia-Catanzaro è possibile”

Nella trasmissione “La bella stagione” andata in onda in diretta streaming su Lameziaterme.it con la partecipazione delle giornaliste Nadia Donato e Maria Scaramuzzino, oltre a Fabrizio D’Agostino, presidente di Federalberghi Calabria, tre ospiti illustri: Paolo Mascaro, sindaco di Lamezia Terme; Salvatore De Biase, politico lametino già presidente del consiglio comunale e Sergio Abramo, sindaco di Catanzaro.

“Sono orgoglioso di rappresentare non solo la città di Catanzaro ma anche la città di Lamezia, per me sono due città sorelle” – precisa il sindaco della città capoluogo che afferma anche di “trovarsi benissimo a Lamezia come fosse la sua città, anche per il rapporto di amicizia con il sindaco Paolo Mascaro”.

Abramo poi precisa: “Noi dobbiamo andare avanti uniti, non dobbiamo più dividerci”. Inoltre sollecitato da Salvatore De Biase, il quale gli chiedeva di una “città unica” la risposta è stata chiara: “La cosa è fattibile, un esempio è quello della raccolta dei rifiuti a Catanzaro che sta andando avanti con la collaborazione degli altri piccoli comuni”, quindi all’insegna della reciproca assistenza e attenzione, perché il futuro come anche il presente, ci insegna a fare tesoro di ogni esperienza.

La conclusione è che una città metropolitana Lamezia-Catanzaro è possibile!

Un’area vasta che possa unire il meglio dei due territori e che sia al servizio di tutti i cittadini.

Riccardo Cristiano