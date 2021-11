Accordo di partnership tra UNICODE e CDA Calabria odv

Aiutiamo le persone a raggiungere i loro obiettivi, aiutiamo le donne vittime di violenza a conquistare l’autonomia

Comunicato Stampa

Il Cda Calabria odv, rete di centri di ascolto antiviolenza e fragilità con il suo Centro Studi Sociali a Maida oggi è ufficialmente UniCDA per la provincia di Catanzaro, forniamo servizi di istruzione programmata online per il recupero di anni scolastici e per il conseguimento del diploma di maturità.

Ma la nostra offerta include anche supporto universitario, doposcuola, formazione per l’informatica e servizi sociali e la certificazione CECLI attesta le competenze e le capacità nell’uso della lingua italiana.

ll Consorzio Didattico Europeo annovera tra i propri partner i più importanti e prestigiosi Centri Studi e Scuole Private funzionanti oggi in Italia.

Il Campus Telematico UniCODE collabora con le più solide Università Telematiche (online) e Università degli Studi (di tipo tradizionale) private e riconosciute dallo Stato Italiano: per questo motivo, oltre alla nostra esperienza, siamo in grado di seguirvi e sostenervi passo dopo passo fino alla laurea per circa 60 corsi.

L’accordo nasce -dicono la Presidente del Cda Calabria Graziella Catozza e il Presidente Giuseppe Nicola di Leo del Consorzio UNICODE per dare una possibilità di riscatto alle donne in difficoltà e vittime di violenza seguite dal CDA Calabria odv, agli adulti che non hanno avuto modo di completare il proprio percorso di studi, oppure agli studenti che vogliono migliorare il proprio profitto, noi possiamo supportarli e siamo orgogliosi di farlo.

I corsi si svolgeranno a distanza, via web e saranno organizzati ed erogati da volontari UniCDA, per maggiori info ci si può recare nella sede di Maida che è la sede provinciale dell’ Unicode.