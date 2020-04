Lamezia. Acqua non potabile nella zona di Sant’Eufemia

Si comunica che, sulla base delle analisi condotte dal Servizio Sanitario Regionale, l’Azienda Provinciale di Catanzaro con comunicazione Prot. n.541 del 01/04/2020, ha riscontrato la non potabilità dell’acqua proveniente dall’acquedotto “PALAZZO”.

Pertanto, la Lamezia Multiservizi S.p.A. avvisa la cittadinanza del centro abitato di S. Eufemia Lamezia, Loc. Ginepri, Loc. Cafarone e Zona Aeroporto di NON fare uso dell’acqua a scopo alimentare.

Sono in corso di svolgimento delle nuove analisi e fino a nuova comunicazione, si raccomanda agli utenti interessati, di utilizzare l’acqua solo per usi non potabili, escludendo, quindi, gli usi alimentari (per esempio: per bere, per lavaggio di cibi, ecc..).