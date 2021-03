Adolescenza senile: il primo libro di poesie di Giovanni Mazzei

Con Adolescenza Senile, Mazzei si inserisce appieno nel panorama letterario calabrese, affiancando in tal contesto vari autori che, in diversa misura, hanno ispirato e influenzato l’arte versificatrice del giovane autore calabrese

Comunicato stampa

«Versi esili sfuggenti, come foglie erte a fermare una tempesta, composizioni giovanili radunate a disegnare sprazzi di discorso e pensiero», con queste parole il dottor Francesco Corigliano, dell’Università della Calabria, descrive nella sua prefazione Adolescenza senile, prima silloge poetica pubblicata da Giovanni Mazzei (edita YouCanPrint).

In questa primissima raccolta poetica del giovane autore lametino confluiscono componimenti appartenuti tutti all’adolescenza: le poesie in questione sono state infatti scritte in un intervallo d’età che va dai 14 ai 17 anni. La scelta seppur possa apparire in controtendenza – gli autori solitamente rimaneggiano i lavori giovanili in periodi di vacche magre – risponde a una precisa esigenza dichiarata da Mazzei nell’introduzione della raccolta: «Sergio Solmi equipara la poesia al riconoscersi, questo libro è un modo per riconoscermi e riconciliarmi con un parte di me, che avevo in parte abbandonato».

Sono sei le sezioni che costituiscono l’ossatura portante di Adolescenza Senile, nelle quale si alternano componimenti di varia lunghezza, disseminando elementi e richiami tra i versi che si allargano ed espandono come a dipingere, con lettere e sillabe, l’immagine stessa del fare poetico di Mazzei.

Lavori verdi e adolescenti ma, come suggerito dal titolo della stessa silloge, caratterizzati da un animo ponderato e maturo, come traspare dalle poesie “Il mio sole”, per esempio, incentrata sul problema della fame nel mondo, oppure “Calabria”.

Proprio in quest’ultimo componimento, il prof. Pierpaolo Sacco, come scritto nell’altra prefazione del volume, vede concretizzarsi il rapporto di concordanza poetica – costituito da una comunanza di elementi e stilemi – tra Mazzei e Franco Costabile: «“Calabria” di Mazzei condivide con “La rosa nel bicchiere” di Costabile retorica appassionata e critica caustica, con una chiosa che – a distanza di anni – sembra essere l’eco dissonante dell’ultima strofa costabiliana».

Giovanni Mazzei, nato a Lamezia Terme in Calabria, è ideatore e fondatore del movimento culturale “Dorian – la cultura rende giovani”, il quale ha come mission la salvaguardia delle tradizioni calabresi e tutela della storia locale, a ciò si aggiunge anche un’azione pratica di promozione socio-culturale sul territorio lametino. Laureato in Lettere e Beni Culturali, vincitore della prima edizione del concorso letterario “Un Anthurium nel cuore”, Mazzei è ideatore della rassegna Dicerie Poetiche, una libera declamazione poetica che ha avuto il pregio di ospitare vari lettori di lingua straniera.

Con Adolescenza Senile, Mazzei si inserisce appieno nel panorama letterario calabrese, affiancando in tal contesto vari autori che, in diversa misura, hanno ispirato e influenzato l’arte versificatrice del giovane autore calabrese.

È possibile acquistare Adolescenza Senile nelle librerie e nelle edicole di Lamezia Terme, sul sito internet dell’editore youcanprint.it e su tutti i principali store online (Amazon, IBS, Mondadori, Feltrinelli ecc.).

Chi lo desidera può, inoltre, contattare direttamente l’autore che si premurerà di farlo recapitare al destinatario corredato da dedica personalizzata.