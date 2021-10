Al via il nuovo Corso di Qualificazione Professionale per Sommelier

Martedì 5 ottobre avrà inizio il Corso di Qualificazione Professionale per Sommelier, organizzato dalla Fondazione Italiana Sommelier Calabria

Il corso si svolgerà a Lamezia Terme, in un duplice turno, pomeridiano e serale. Per l’occasione, le Cantine Statti presenteranno il corso al pubblico, nel turno pomeridiano delle 16 e in quello serale delle 20:30.

Il Corso è suddiviso in 52 lezioni non solo teoriche ma anche pratiche, ripartite in tre livelli. Al termine del percorso, i partecipanti potranno conseguire due attestati con riconoscimento giuridico, ossia il Diploma di Fondazione Italiana Sommelier nonché quello Internazionale di Worldwide Sommelier Association.

In merito, il presidente del Comitato organizzativo per la Calabria di Fondazione Italiana Sommelier, Gennaro Convertini, ha evidenziato come l’inserimento del turno pomeridiano, rappresenti per molti ristoratori, impossibilitati a frequentare il turno serale per impegni lavorativi, un’opportunità per avvicinarsi a questa affascinante realtà. Tuttavia, il corso è aperto a chiunque voglia prenderne parte e considerando l’entusiasmo riscontrato a Cosenza, lo scorso 27 settembre, per il duplice turno, le iscrizioni saranno aperte per l’intero mese di ottobre.

Tra l’altro, anche il direttore del Corso, Domenico Pate, Executive Wine master lametino nonché referente territoriale, non nasconde la propria soddisfazione per l’iniziativa culturale e formativa proposta dalla Fondazione Italiana Sommelier Calabria che coinvolge tutta la Calabria con numerosi corsi per Sommelier, Sommelier dell’Olio, Seminari formativi e monografie.

Inoltre, la fondazione fornisce la possibilità di seguire attività online, tra cui il corso d’inglese e di Marketing del vino.