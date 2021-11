Allerta meteo: l’uragano Promosport si abbatte sul Praia Tortora

Con la decima vittoria stagionale, nel difficile campo del Praia Tortora, la Promosport dimostra, ancora una volta, di essere una delle protagoniste del campionato. I bianco azzurri, a quota 31 punti, si confermano in vetta alla classifica

Se da una parte il Praia Tortora ha dato prova di essere una delle squadre più valide incontrate finora, dall’altra è proprio nelle gare più ostiche che i ragazzi di mister Morelli sfoderano le migliori prestazioni, non lasciando nulla al caso.

Sin dal fischio d’inizio i bianco azzurri sono protesi in avanti e determinati a non concedere grandi occasioni agli avversari. Al 3’ Colosimo serve Scozzafava ma la palla finisce fuori dallo specchio della porta. Al 13’ i bianco azzurri sfiorano il vantaggio con Percia Montani, che su assist di Colosimo, tenta il tiro ma Risoli è abile a salvare la palla sulla linea. Al 15’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo, battuto da Scozzafava, Colosimo con un colpo di testa trova la rete dell’1-0. La Promosport sembra aver trovato il giusto innesto: difende il vantaggio, lascia poco spazio agli avversari e crea numerose occasioni per incrementare il risultato. Sul finale del primo parziale, Percia Montani, in solitaria sulla fascia destra, regala palla a Colosimo che tenta il tiro ma manca la conclusione. Si va al riposo sul risultato di 1-0.

Dopo appena 7’ della ripresa, Scozzafava su calcio d’angolo colpisce la traversa. Al 15’ il Praia si rende pericoloso su un calcio di punizione: Petrone si incarica della battuta ma Mercuri con un’incredibile parata spedisce la palla al di sopra della traversa. Al 36’ su assist di Melina dalla destra Villella con un colpo di testa trafigge la porta avversaria e mette la firma sulla rete del raddoppio. Al 40’ Colosimo da limite dell’area tenta il tiro ma Risoli blocca, nuovamente, la palla sulla linea. La partita termina con una preziosa vittoria contro un Praia, che dall’inizio alla fine, ci ha dato filo da torcere.

La prossima giornata vedrà i bianco azzurri impegnati con la Juvenilia Roseto, tra le mura amiche del Rocco Riga.

Al termine della partita è intervenuto il jolly, Vincenzo Villella, autore della rete del raddoppio, che già dalla scorsa giornata, ha ritrovato la via del goal e ha sfoderato un’ottima prestazione. Ecco le sue parole: “Penso che abbiamo dato un grandissimo segnale su come potrebbe proseguire il campionato. Nelle ultime due giornate, abbiamo affrontato due ottime squadre, ben attrezzate che puntano a far bene, con le quali abbiamo sfoderato due ottime prestazioni. Tuttavia, ancora una volta abbiamo dimostrato di essere un grande gruppo e una grande squadra composta da giocatori e uomini importanti, ottenendo il massimo bottino. Adesso ci godiamo la vittoria ma non è finita qui, infatti, domenica prossima puntiamo, nuovamente, a ripeterci. Ieri è stato un giorno importante per me, visto che ho compiuto gli anni e ci tenevo a far bene. Segnare il goal è stata la ciliegina sulla torta, un auto regalo, perché ho aiutato i miei compagni e loro hanno aiutato me a raggiungere il nostro obiettivo: vincere. Come ho detto già in passato, bisogna farsi trovare sempre pronti quando si è chiamati in causa, e ieri penso di averlo dimostrato. Faccio parte di una squadra formata da un gruppo di persone fantastiche, la squadra, lo staff tecnico, la dirigenza sono straordinari. Tutto questo non sarebbe possibile senza il nostro presidente veramente eccezionale, che voglio ringraziare col cuore, perché lui merita tutto ciò. Qualche giorno fa è venuta a mancare mia zia, una persona a cui tenevo tanto, il gol è tutto per lei”.

NSD Promosport: Mercuri, Perri, Casella (Lorecchio 4’st), De Martino, Mascaro, Corigliano (Villella 24’st), Scozzafava, Percia Montani (Russo 26’st), Colosimo (Ventura 41’ st), Mercurio (Melina 35’st). A disp: Gonzales B, Porpora, De Fazio, Gagliardi. All. Morelli

DGS Praia Tortora: Risoli, Vodanovich (Oliva 22’pt), Crisciullo (Maceri 21’st), Capuano (Greco 40’pt), Gabriele, Gallo, Favieri (Cersosimo 25’st), Riccardi, Rivadero (Cirigliano 44’st), Petrone, De Rosa. A disp: Marino, Leporini, Trozzo, Campagna. All. Aita.