Alunni Ardito Don Bosco fanno recapitare doni di Natale a casa di cura

“Caro nonno, le nostre maestre ci hanno parlato di te e ci hanno aiutato a realizzare questi piccoli doni che potrai tenere nella tua stanza per colorare un po’ questi giorni di festa”

Inizia così, uno dei bigliettini a firma: noi della scuola dell’infanzia Ardito Don Bosco, recapitati alla casa di cura “Bosco Sant’Antonio” di Lamezia Terme.

Come piccoli folletti di Babbo Natale e con l’aiuto delle loro maestre, i bambini di tutti e 6 i plessi dell’Istituto Comprensivo, hanno confezionato regali, bigliettini e cesti natalizi per i 6 nonni ospiti della casa di riposo, impiegando, tempo e risorse per rallegrarli un po’.

Un progetto semplice, quello del Calendario dell’Avvento Solidale al quale da quest’anno aderisce anche la scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo Ardito Don Bosco, ma pieno di vita e di umanità, affinché ognuno di noi, soprattutto nei momenti di avversità, disponga il cuore alla vicinanza, all’unione ed al dono.

La sua bellezza e la sua forza stanno innanzitutto nella possibilità data agli anziani di esprimere un desideri.

Può sembrare una cosa banale, ma per un anziano ospite di una casa di riposo, in una fase della vita in cui sono principalmente altri a decidere per lui, riscoprire una dimensione di ascolto di sé e di riconoscimento di un desiderio, è qualcosa che può portare nuova linfa e nuova vita.

Un piccolo gesto che si trasforma in qualcosa di magico, allo scopo di accorgersi di non essere dimenticati, di essere scelti da uno sconosciuto che si prende a cuore la tua felicità.