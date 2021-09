Amalia Bruni: invaderemo la Calabria per costruirne una migliore

Amalia Bruni a Catanzaro insieme a tutti i candidati della coalizione: “Un bagno di folla eccezionale che mi ha entusiasmato. Siamo un esercito di 168 persone con il quale invaderemo la Calabria per costruirne una migliore”

Comunicato Stampa

È visibilmente soddisfatta e anche un po’ emozionata Amalia Bruni, candidata alla guida del Centrosinistra mentre guarda i “suoi” 168 candidati che sostengono la sua coalizione.

Stamattina a Catanzaro in Villa Margherita c’era un colpo d’occhio eccezionale. Sono contenta, abbiamo dimostrato che siamo davvero una squadra di persone perbene, di competenze e di professionalità che hanno a cuore solo il bene della Calabria.

E il colpo d’occhio di tutti questi amici che ridono e parlano insieme mi fa ben sperare. Siamo 168 persone che lavoreranno insieme mettendo a disposizione di questa Terra tutto se stessi, con la passione che contraddistingue chi ha a cuore il futuro della Calabria, siamo un esercito che ha delle armi potentissime, idee e competenze, professionalità e volti nuovi.

Non abbandoneremo nessuno, staremo accanto a tutti e senza lasciare indietro gli ultimi. C’è tanto da fare per restituire una normalità ai cittadini che qui manca quasi da sempre.

Siamo primi per genialità, per bellezze paesaggistiche, per idee, per disponibilità e generosità e allora dovremo scalare la classifica degli indicatori nazionali e riprenderci il posto che ci compete in Italia.

Avremo bisogno dell’aiuto di tutti, io ci sarò sempre, chiedo a tutti i cittadini di essere con me e con gli amici della coalizione di Centrosinistra. E il futuro dei nostri figli sarà migliore.