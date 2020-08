Ambiente: discarica abusiva sequestrata dai Carabinieri a Bagnara

Denunciato proprietario terreno. Trovati rifiuti accatastati

BAGNARA CALABRA. Una discarica abusiva è stata sequestrata a Bagnara Calabra dai carabinieri che hanno denunciato in stato di libertà il proprietario del terreno.

All’interno dell”area, che ha una superficie di circa 170 metri quadri, erano stati depositati diversi quintali di rifiuti pericolosi e non pericolosi accatastati alla rinfusa ed in piena vista, in particolare materiali ferrosi, arredi in legno, elettrodomestici e materiali industriali.

L’area, che è stata circoscritta, è stata individuata dai militari si trovava in condizioni igienico – ambientali precarie e nocive per la salute pubblica. Attualmente sono in corso ulteriori accertamenti per identificare eventuali altri soggetti che, nel tempo, si sono resi responsabili dell’abbandono dei rifiuti. (ANSA)