Amici della Musica, Alberto Capuano in concerto a Catanzaro

Il pianista si esibirà venerdì 22 ottobre nella Sala Concerti di Palazzo De’ Nobili di Catanzaro

Un pianista tra i più interessanti delle nuove del panorama musicale italiano.

Alberto Capuano, si esibirà venerdì 22 ottobre, alle ore 18:00, nella Sala Concerti di Palazzo De’ Nobili, nel concerto organizzato dall’Associazione Amici della Musica, aderente ad AMA Calabria, presieduta da Daniela Faccio.

«L’associazione Amici della Musica – ha dichiarato Daniela Faccio – è sempre attenta ai giovani emergenti nel campo della musica classica. Attenzione che, in questo caso, fa il pari con la volontà di proporre un musicista catanzarese, oltrechè dotato di una buona qualità tecnica.

La sua presenza sicuramente sarà apprezzata per il suo pianismo qualitativo».

L’amore per la musica, ereditato dalla madre, Maria Vacca e dalla nonna Graziella Provedel, hanno portato Alberto Capuano allo studio del pianoforte. Nonostante la sua giovane età ha al suo attivo svariati concerti come solista e ha partecipato a numerosi Festival, Rassegne e Concorsi classificandosi sempre ai primi posti. Nell’aprile 2015 ha vinto il primo premio assoluto al Concorso Giovanissimi talenti di Trani.

Ha partecipato come solista al Piano Napoli City 2016 e 2018 al Piano Milano City 2018. Recentemente ha vinto il primo premio al concorso Luciano Luciani di Cosenza. Frequenta il Triennio al Conservatorio di Vibo Valentia con il M° Aurelio Pollice.

Nel concerto catanzarese Capuano eseguirà la Sonata in Mi minore op. 90 di Ludwig Van Beethoven, l’Improvviso in Sol b maggiore op. 90 n. 3 e l’Improvviso in La b maggiore op.90 n. 4 di Franz Schubert, il Notturno in Fa minore op. 55 n. 1 e il Bolero in Do maggiore op. 19 di Federic Chopin, Deux arabesque di Claude Debussy, lo Studio op. 7 n. 1 di Igor Stravinskij e Der Jongleur op. 31 n. 3 di Ernst Toch.

Sarà possibile assistere al concerto con l’abbonamento per l’anno 2021 oppure con l’acquisto del biglietto d’ingresso in vendita prima del concerto presso la Sala di Palazzo De’ Nobili di Catanzaro.

L’ingresso sarà consentito se muniti di Green Pass.