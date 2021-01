Antonio Talarico referente calabrese del Coordinamento Meridionalista

Il “Coordinamento Meridionalista”, punto d’incontro tra cittadini, associazioni e movimenti identitari supporterà con entusiasmo la scelta dei calabresi che parteciperanno alle elezioni regionali in Calabria

Comunicato Stampa

E’ stato designato Antonio Talarico come referente del coordinamento in Calabria con lo scopo di costituire una piattaforma politica che si attivi per i prossimi appuntamenti elettorali dove ognuno dei partecipanti avrà voce e lo stesso spazio politico.

Un coordinamento di uomini appassionati della nostra Terra atto a promuovere lo sviluppo del Meridione e la formazione di una classe politica degna di questo nome che possa contrastare l’implacabile fame delle lobby globaliste che hanno scelto la Padania quale baricentro economico e le terre dell’ex regno delle due Sicilie quale luogo da saccheggiare e sfruttare.