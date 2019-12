L’artista catanzarese Caterina Arcuri presenta “il nuotatore” al Macro

Sabato 28 dicembre dalle ore 11:00 nella sala Cinema del MACRO – Museo d’Arte Contemporanea di Roma – l’artista catanzarese Caterina Arcuri proporrà un Autoritratto

L’incontro le consentirà di fare il punto sulla sua vasta produzione artistica e di interrogarsi insieme ai presenti su quale sia, oggi, il ruolo dell’artista nella società.

Caterina intende proporre una chiave di lettura non meramente assertiva del suo punto di vista ma dialogica e diretta con un pubblico avvezzo a confrontarsi, prevalentemente, con il vero alter ego della società contemporanea: i media. Se un artista non può ignorare quando il parlare per immagini risulti oggi inflazionato, d’altro canto non può rinunciare al suo ruolo sciamanico di mediatore tra l’uomo, la sua anima e il mondo e di esploratore del pensiero.

Lo spunto per la conversazione verrà offerto dalla scelta di Caterina di articolare in due momenti la mattinata: la prima parte prevede la proiezione di un video flashback autobiografico: forse ci siamo che, fin dal titolo, prepara alla seconda parte della mattinata, durante la quale l’artista, per mostrarsi, ha scelto di riflettersi in un racconto di John Cheever: Il nuotatore.

“…il mio, vuole essere un esperimento per invitare il nuotatore a venir fuori da una delle piscine, delle pozze o degli stagni che egli chiama fiume, condurlo per qualche minuto al sole, vicino alla riva e raccontargli quanto anche io, che forse sono un artista, sia un nuotatore.”