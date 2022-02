L’Arvalia Lamezia conquista il quinto posto tra i giganti del nuoto italiano

Quinto posto tra i giganti del nuoto italiano per l’Arvalia Nuoto Lamezia

Quello di sabato 5 e domenica 6 febbraio ha rappresentato un weekend intenso e ricco di soddisfazioni per gli atleti di mister Massimo Borracci e mister Francesco Strangis, che si sono goduti una grande trasferta romana.

Il “V Trofeo di Nuoto Sis”, disputato nel centro federale di Ostia, ha rappresentato una bella prova per i giovanissimi nuotatori della piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme, che non deludono mai, e in ogni competizione riescono a portare i frutti del duro lavoro che li vede impegnati quotidianamente.

«Quello raggiunto è stato davvero un grande risultato, sempre considerando che noi partecipavamo con un gruppo di ragazzi Junior, mentre lì c’erano squadre assolute di valore, con atleti nazionali – ha commentato coach Borracci -. Per cui ancora di più il nostro risultato acquista importanza».

A farsi notare più di tutti è stato certamente Gianluca Pittelli con due ori e tre argento: 1° posto nei 200 m Misti assoluti maschi (2’16.76), 1° posto nei 100 m Rana assoluti maschi (1’09.63), 2° posto nei 200 m Rana assoluti maschi (2’34.60), 2° posto nei 100 m Stile Libero assoluti maschi (56.64), 2° posto nei 50 m Stile Libero assoluti maschi (25.85).

È pronto a competere alla kermesse nazionale anche Gabriele Muggeri, che ha conquistato buoni risultati nel corso della trasferta romana: 2° posto nei 100 m Farfalla assoluti maschi (1’01.91), 4° posto nei 100 m Stile Libero assoluti maschi (58.83), 4° posto nei 200 m Farfalla assoluti maschi (2’23.80).

Così anche Martina Maglia, che ha superato a pieni voti, insieme ai suoi compagni di squadra, questa nuova tappa di un percorso davvero importante: per lei 1° posto nei 100 m Dorso Categoria ragazzi 2009 assoluti femmine (1’08.37).

Risultati degni di nota sono anche quelli conseguiti da Antonino Richichi: 3° posto nei 200 m Misti assoluti maschi (2’20.19), 3° posto nei 200 m Rana assoluti maschi (2’37.40), 4° posto nei 200 m Dorso assoluti maschi (2’25.69), 4° posto nei 400 m Misti assoluti maschi (5’03.32).

Insomma, continua il grande progetto del presidente Simone Bernardini, spinto dalla volontà di creare una compagine agonistica di ottimo livello, sempre più solida e compatta, gara dopo gara.

Davvero tanti sono stati i quarti e i quinti posti raggiunti dagli atleti, a riprova di quanto sia stata combattuta la sfida per raggiungere il podio.

Angelo Talarico – 3° posto nei 200 m Misti assoluti maschi (2’12.28), 4° posto nei 100 m Farfalla assoluti maschi (58.10), 4° posto nei 400 m Misti assoluti maschi (4’42.00), 5° posto nei 200 m Farfalla assoluti maschi (2’10.83);

Aurora Furci – 3° posto nei 400 m Misti assoluti femmine (5’14.17), 4° posto nei 400 m Stile Libero assoluti femmine (4’34.31), 4° posto nei 200 m Misti assoluti femmine (2’25.34);

Leonardo Grasso – 4° posto nei 200 m Dorso assoluti maschi (2’09.59), 5° posto nei 100 m Dorso assoluti maschi (1’01.14);

Alessia Nosdeo – 5° posto nei 200 m Rana assoluti femmine (2’46.07).

Molto bene sono andate anche le performance del resto del team lametino, composto da Giuseppe Gesuè Richichi, Antonio Devito, Demis Francesco Lico, Danila Gullo, Mariafrancesca Cimino, Federica Turtoro, Benedetta Gaetano, Giulio Torcasio, Giorgio De Pace, Angelo Ventura, Cristina Francesca Galati, Gaia Anna De Sando e Riccardo Garritano.