Asp di Catanzaro, potenziamento assistenza territoriale

L’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro guidata dal Direttore Generale facente funzioni dott. Ilario Lazzaro, si appresta a riorganizzare l’assistenza territoriale, per rilanciare la specialistica ambulatoriale e la medicina veterinaria, così come previsto dal Piano della Performance e dalle deliberazioni aziendali adottate nel 2021

Comunicato Stampa

In tale senso, il Comitato Zonale ha programmato già da tempo una riunione per il prossimo 26 gennaio, nel corso della quale verrà affrontato il tema del potenziamento della medicina del territorio, argomento attenzionato in maniera propositiva anche dalle Istituzioni locali, e verranno delineate le azioni da mettere in atto in tutta la provincia di Catanzaro, anche nell’ottica di realizzare gli obiettivi del PNRR.

Anche le attuali soluzioni operative in relazione al Centro riabilitativo di Squillace, sono incardinate nelle determinazioni che saranno assunte dal Comitato Zonale.

La forte attenzione rivolta alla medicina territoriale, in piena emergenza pandemica, consentirà di alleggerire la pressione sugli ospedali e valorizzare le struttura ambulatoriali di prossimità per venire incontro alle esigenze e ai bisogni di salute della popolazione, in particolare anziani e pazienti fragili.