L’associazione per la Ricerca Neurogenetica beneficiaria di un progetto di Musicoterapia

Per l’associazione per la Ricerca Neurogenetica (ARN), il 2021 si chiude con un bel regalo di Natale: Dissonanze Studios l’ha infatti scelta come beneficiario della consueta attività di beneficienza natalizia, Lamezia for Christmas

Il giorno della Vigilia di Natale è stata consegnata la cifra raccolta, che sarà impiegata in un progetto di Musicoterapia nell’ambito degli Alzheimer Caffè.

Nella foto sono presenti Antonio Laganà (presidente ARN), Francesco D’Augello (amministratore DISSONANZE studios e produttore di Lamezia For Christmas), Milena Barresi ( coordinatrice Lamezia for Christmas), Lorenzo Smirne (Videografo e regista del videoclip Lamezia for Christmas), Francesca Rubbettino (Musicoterapeuta).

Gli Alzheimer Caffè sono dei luoghi di incontro gratuiti dedicati alle persone con demenza e alle loro famiglie. ARN ne ha attivato uno a Lamezia nel 2014, e recentemente un altro a Soveria Mannelli (per informazioni o per partecipare si puó mandare una email ad associazioneneurogenetica@ gmail.com ).

Durante gli incontri vengono proposte numerose attività ai partecipanti e sono previsti dei gruppi di auto-mutuo aiuto per i caregiver, uno degli obiettivi è quello di costituire una rete di famiglie che si supportano a vicenda, guidati da operatori esperti.