È cominciato venerdì 14 gennaio il ciclo di incontri, dal titolo “Attuare la Costituzione”, promosso dal laboratorio politico “Primavera della Calabria”

Comunicato Stampa

Un progetto nato per favorire l’informazione e la partecipazione attiva dei cittadini, per incidere sui processi politici in corso coerentemente e parallelamente alla sempre più piena attuazione della Costituzione.

Argomento della prima serata

“Autonomia differenziata e PNRR: rubare ai poveri per dare ai ricchi“, un titolo forte che vuol sottolineare il perdurare delle discriminazioni territoriali nella richiesta di attivazione dell’autonomia differenziata e nella distribuzione delle somme del PNRR.

Il quadro delineato dai relatori rivela una Repubblica solidale e indivisibile solo sulla carta, nonché l’ennesimo inganno che sta per essere perpetrato soprattutto ai danni del Sud.

All’incontro, svoltosi in diretta Facebook venerdì pomeriggio, moderato da Anna Falcone, avvocata, attivista e portavoce di Primavera della Calabria, hanno partecipato il prof. Walter Nocito, docente di diritto costituzionale all’Università della Calabria, la prof.ssa Marina Boscaino, presidente nazionale Comitato “No AD” e Marco Esposito, giornalista e scrittore.

Tanti i punti toccati, da un regionalismo sempre più asimmetrico e privo, di fatto, delle garanzie perequative previste dalla Costituzione, ad una scellerata distribuzione delle risorse pubbliche che finisce sempre per dare di più alle aree più ricche, passando poi per un continuo processo di “devolution” di alcune materie, quali ad esempio sanità e istruzione, che rischia di ledere sempre più gli uguali diritti dei cittadini e l’unità della Repubblica.

La serata, che ha avuto il sapore di un arrivederci, si è conclusa con l’invito a una costante e decisa mobilitazione contro questa Autonomia Differenziata, una battaglia che soprattutto al Sud merita di essere combattuta.

Tanti sono già i comitati attivi sul territorio, ai quali è possibile aderire, o costituire, scrivendo alla casella di posta elettronica comitatonoad@gmail.com o collegandosi al sito https:// perilritirodiqualunqueautonomi adifferenziata.home.blog/