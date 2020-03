Avis Lamezia: attendiamo i donatori nella sede di via Degli Oleandri

LAMEZIA. I volontari Avis fanno sapere che domani, domenica 15 marzo 2020 dalle 8 alle 12, sarà possibile donare il sangue nella sede di via Degli Oleandri.

I donatori possono munirsi di un’autocertificazione apposita che consente loro di spostarsi senza incorrere in alcuna sanzione. Inoltre, prima del prelievo, ad ogni donatore vengono fatte delle domande sulle sue condizioni di salute e viene anche misurata la temperatura.

Luciano Fazzari, responsabile della sezione lametina dell’Avis, rinnova l’appello a donatori tesserati e anche a chi vorrebbe entrare a far parte della grande famiglia avisina. “In questo drammatico momento storico segnato da una pandemia globale c’è grande bisogno di sangue – sottolinea Fazzari – quindi donare in questa fase emergenziale acquista un valore ancora più significativo. Donare il sangue, da sempre, è un gesto di grande solidarietà sociale e di alto senso civico. In tempi di Coronavirus è un’azione che rivela ulteriore serietà e responsabilità”. Fazzari tiene a evidenziare che le fasi del prelievo si svolgono nella massima sicurezza ed igiene, quindi chi dona non corre nessun pericolo e non è esposto ad alcun rischio di contagio.

Inoltre prima del prelievo al donatore vengono chieste precise informazioni e gli viene misurata anche la temperatura per accertarsi che sia in buone condizioni di salute. Red.