“Bollari!”, e il Grandinetti si trasforma nella “Cecella” dello Jonio all’epoca del regime

In scena al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme Bollari “Memorie dallo Jonio” per il secondo appuntamento del 2022 della stagione teatrale AMA Calabria

Uno spettacolo di e con Carlo Gallo, con la collaborazione artistica di Peppino Mazzotta.

Produzione Teatro della Maruca

Non c’è scenografia, né un cast. Il palco è vuoto e l’attenzione tutta concentrata sulla voce, le parole e i gesti dell’unico attore protagonista, Carlo Gallo.

In sottofondo, a dar ritmo ad un racconto antico, farcito delle tradizioni dei pescatori dello Jonio, il rumore del mare.

“Al mondo ci vuole acqua salata. Perché nell’acqua salata ci sono i pesci, e i pesci sono vita!”, è presto chiarito.

L’assenza di orpelli rende bene la desolazione e la povertà che fanno da sfondo alle dinamiche narrative.

L’atmosfera evocata è quella di un suggestivo racconto orale, in cui l’italiano si alterna al dialetto in omaggio al patrimonio di valori e tradizioni del sud, alla discrezione e all’orgoglio della sua gente.

Il fatto si svela pian piano, e insieme a lui i personaggi. Le parole bastano a rendere nitida l’immagine.

Ad accogliere il pubblico un grido, sempre più raro: “Bollari!”, quello utilizzato per annunciare l’avvistamento dei tonni a largo, subito seguito dalla pratica illegale delle bombe in mare.

L’elemento che ritorna più spesso nei dialoghi, nei gesti, nelle motivazioni è la fame.

E’ la “Cecella” il miglior peschereccio dello Jonio? Le vicissitudini sembrerebbero confermare: due anziani pescatori si contendono il primato e naturalmente, i pesci da portare a casa per sfamare la famiglia. Un bottino sempre più esiguo, la carne sa di polvere da sparo e non basta neppure per una zuppa.

Sono tempi duri per la Crotone del regime fascista, illusa dalle promesse di una politica fatta di slogan e sudditanza: “La Calabria deve fare un passo avanti e lo farà”, aveva gridato il Duce parlando dall’alto al popolo meridionale, “quattro parole in croce” che lasciavano basiti persino i seguaci più agguerriti del partito.

In un’ora scarsa di monologo, Carlo Gallo ci restituisce il volto più autentico della nostra terra.

La Calabria è un anziano con il viso scavato e le rughe profonde, dignitoso nelle sue difficoltà, di poche e stentate parole ma grande capacità comunicativa, devoto al lavoro e alla famiglia, fino alla morte.

Allo fine dello spettacolo, niente appare più umano di questa terra e dell’acqua che la bagna.

“Bollari memorie dello Jonio” è un bellissimo e autentico frutto nato dai colori della macchia Mediterranea, una fiaba d’altri tempi.

I presenti in sala battono fragorosamente le mani ben due volte, Gallo ringrazia commosso.

La Calabria, dalla sua anima più profonda e dimenticata, pure.

Maria Francesca Gentile