Calabria, Conte: “Cotticelli va sostituito subito”

Il commissario per la sanità in Calabria Saverio Cotticelli va sostituito con effetto immediato

Anche se il processo di nomina del nuovo commissario prevede un percorso molto articolato, voglio firmare il decreto già nelle prossime ore: i calabresi meritano subito un nuovo commissario pienamente capace di affrontare la complessa e impegnativa sfida della sanità”.

Lo afferma in una nota il presidente del Consiglio Giuseppe Conte dopo che Cotticelli, nella trasmissione Rai Titolo V ha detto di non sapere che doveva preparare lui il piano Covid della Regione.

D’accordo con il premier anche il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano per il quale l’attuale Commissario alla Sanità “non può restare al suo posto un minuto in più.

Il governo – afferma in una nota – darà corso alla nuova nomina, sulla base del nuovo commissariamento deciso in CdM. La ZonaRossa però è il frutto non di una decisione politica, ma di un Rt elevatissimo e di gravi inadempienze nell’organizzazione regionale, nonostante le importanti risorse stanziate in questi mesi”.