Cardinale (CZ). Incendio in una abitazione, salvata coppia di anziani

Una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro (distaccamento di Chiaravalle Centrale) è intervenuta questa notte alle ore 3.10 circa nel comune di Cardinale per un incendio in una abitazione

Il rogo, originatosi dalla canna fumaria di una stufa a legna, ha interessato il tetto di copertura di una abitazione situata nel centro storico.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme evitando il propagarsi delle stesse all’intero stabile ed alle abitazioni adiacenti.

Nell’appartamento al momento dell’incendio dimorava una coppia di anziani.

I coniugi in buono stato di salute ma in evidente panico venivano tratti in salvo senza riportare alcun danno.

L’abitazione in via precauzionale è da considerarsi inagibile in attesa dei lavori di messa in sicurezza e del ripristino del tetto.