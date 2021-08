Casa editrice “Grafiché Editore” a Villa Strozzi a Firenze per la Settimana della Cultura

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

La casa editrice lametina “Grafichéditore” ospite a Firenze nell’ambito della Settimana della Cultura promossa dall’associazione “Emozionote” diretta da Chiara D’Andrea in collaborazione con l’associazione culturale “La Limonaia” e con il patrocinio del Comune di Firenze

Protagonisti della rassegna, dal prossimo 25 agosto al 7 settembre, realtà musicali, artistiche e culturali da tutta Italia, spaziando da presentazioni di liberi a performance teatrali e musicali.

Unica realtà editoriale calabrese presente alla rassegna, la casa editrice diretta da Antonio Perri sarà presente con alcuni suoi autori nelle serate del 27 e 28 agosto, nella suggestiva location del giardino della limonaia e dell’anfiteatro di Villa Strozzi a Firenze.

Venerdì 27 agosto dalle 18.30 interverranno gli autori: Antonio Carchidi con “San Pietro a Madia storia, sapori, usi e costumi da scoprire”; Mario Voci con “Linguaggi a confronto, termini francesi e del dialetto di Gasperina con excursus storici ed etnografici”; Fabio Voci con “Il colore dei cavallucci di gomma; Mariannina Amato con “A parrata da mamma”; Filippo D’Andrea con “Sole d’arancia” ; Salvatore D’Elia con “Diario di una pandemia” e “La Tracheotomia: scelta e sfida per una vita indipendente”, quest’ ultimo scritto con il compianto Antonio Saffioti di cui sarà presente la famiglia. La serata si concluderà con gli artisti di Emozionote in duetto.

Sabato 28 agosto dalle ore 18.30 interverranno gli autori: Laura Calderini con “Il profumo dell’alloro”; Vittorio Branca con “Tortuosi Meandri”; Gaetano Felicetto con “Magialiena2 quinta dimensione”; Francesca Giurleo con “L’abbazia benedettina di Sant’Eufemia Vetere” ; Filippo D’Andrea con “Le radici del tempo di Raffaele Talarico”; Giovanna De sensi Sestito e Stefania Mancuso con “Lamezia Teme : un percorso illustrato della città”. Concluderà la serata il concerto di Chiara D’Andrea con tanti ospiti ed accompagnata da Gianmarco Pace.

Nella serata del 25 agosto dalle ore 18 e 30 a seguire (presentazione del libro “Potami con te pesciolino rosso” di Beatrice Barbieri; artisti di arti visive dall’associazione Pro Arte La Torre; Sketch da Harmonia Musical con Asia Conticelli, Viola Farsetti, Leonardo Sorelli ed Eleonora Vittorini Orgeas; Concerto del cantautore Lorenzo Caponnetto).

Il 26 Agosto dalle ore 18 e 30 a seguire (presentazione del libro “Due veneti a Firenze” di Massimo Generoso, Camilla Mencarelli, Celeste Pin e Renato Buso; Presentazione del cortometraggio “Il ritorno di Andrea” di Sandro Capra e Franco Lusini; Concerto di alcuni artisti Emozionote Matilde Dini, Martina Cavassori, Elisa Dini e Gianmarco Pace; presentazione del singolo Mamma di Rocco Umile – MP Salvo Devita; tributo a Pino Daniele di Patrizia Grimaldi e Samuele Ghiselli)

1 settembre dalle ore 21.00 Il Grande Show Emozionote con i Finalisti della seconda edizione del Concorso Musicale Internazionale Firenze Online, Letture di Dante Alighieri, Concerto acustico di Aleandro Baldi, vincitore di due festival di Sanremo con i brani: “Non Amarmi” e “Passerà”.

7 settembre dalle ore 19.00 Spettacolo Varietà con le scuole Harmonia Musical di Firenze, Pianeta Musica di Capalle e Paraphernalia di Prato con ospite l’attore Gianluca Truppa; Partecipazione e intervista a Riccardo Giannini (regista di Hair, Ti metto in attesa, Un Curioso accidente- Magnoprog e ACDC Production); Tributo su Frank Sinatra con partecipazione straordinaria del performer Stefano Simmaco (Ballerino e performer vincitore di Forte Forte Forte e Bravo Bravissimo).

Dunque, una settimana ricca di Musica, Arte, Cultura, Teatro, Libri.

La casa editrice ringrazia i promotori, a cominciare dalla presidente Chiara D’Andrea, per averli coinvolti in un progetto che mette insieme realtà culturali da tutta Italia e ringrazia gli autori che, con i loro lavori e la loro passione per Lamezia e la Calabria, danno forza a una giovane realtà editoriale che scommette nel legame con il territorio e investe sulle energie nuove.