Catanzaro: aggressione poliziotta, necessario potenziare gli organici

Parentela (M5S) annuncia interrogazione, “servono più uomini e mezzi alla Polizia”

Comunicato Stampa

“A Catanzaro è necessario potenziare gli organici della Polizia di Stato e dotare il personale in servizio di maggiori strumenti di tutela. Lo conferma la recente aggressione, nel quartiere Aranceto del capoluogo regionale, nei confronti di una poliziotta che stava svolgendo il suo mestiere, cui rivolgo la mia solidarietà e vicinanza”.

Lo afferma in una nota il deputato M5S, Paolo Parentela, il quale osserva: “Questi episodi sono la spia di una situazione di ordine pubblico non più sostenibile, che richiede un intervento deciso da parte del ministero dell’interno, cui farò pervenire al più presto una mia specifica interrogazione, anche per dotare i poliziotti di validi strumenti di tutela”.

“La tutela e la sicurezza – conclude Parentela – sono indispensabili, soprattutto in questa fase così difficile determinata dagli effetti della pandemia. La città di Catanzaro necessita di maggiore attenzione per quanto concerne l’ordine pubblico, esigenza che rappresenterò subito al ministro dell’interno Luciana Lamorgese”.