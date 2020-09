Catanzaro. Auto si ribalta su Viale De Filippis, una persona ferita

Incidente stradale pochi minuti fa su Viale De Filippis, direzione sud nel comune di Catanzaro

La vettura coinvolta una Volkswagen Polo che per cause in corso di accertamento perdeva il controllo e, urtando contro il cordolo di delimitazione dell’area di servizio, si ribaltava sulla sede stradale.

L’intervento dei vigili del fuoco della sede centrale del comando di Catanzaro è valso ad estrarre la conducente rimasta bloccata nell’abitacolo nonché alla messa in sicurezza del sito e della vettura.

Ferita in modo lieve la conducente veniva affidata alle cure del personale sanitario del Suem118 per controlli e successivo trasporto presso la vicina struttura ospedaliera.

Sul posto i carabinieri per gli adempimenti di competenza.

Disagi alla viabilità in uscita da Catanzaro