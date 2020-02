Catanzaro. Gettonopoli e le trame di palazzo, incontro del Movimento 5 Stelle

CATANZARO. Venerdì 7 febbraio si terrà l’incontro “Gettonopoli e le trame di palazzo”, dedicato all’omonima inchiesta che sta scuotendo dalle fondamenta l’Amministrazione cittadina.

L’iniziativa, in programma alle ore 17 alla Casa delle Culture di Catanzaro, è promossa da Bianca Laura Granato, senatrice del Movimento 5 Stelle. Oltre alla parlamentare relazionerà Francesco di Lieto, Vicepresidente nazionale del Codacons. «In questo incontro – anticipa Granato – faremo un approfondimento ed un’attenta analisi sull’inchiesta Gettonopoli, partita da un mio esposto e rimbalzata sulle cronache nazionali. Sui 32 consiglieri comunali di Catanzaro, 29 sono indagati dalla Procura guidata da Nicola Gratteri. L’ipotesi è che questi politici abbiano percepito gettoni di presenza per finte commissioni consiliari. I magistrati hanno anche accertato finte assunzioni in aziende private». «La denuncia del Movimento 5 Stelle – continua la senatrice – ha infine procurato le dimissioni dei consiglieri di minoranza mentre la maggioranza di centrodestra è rimasta al suo posto. Il sospetto è che la pioggia di denaro in arrivo, ben 40 milioni riguardanti gli interventi di Agenda Urbana, stia giocando un suo ruolo». «In un qualsiasi altro contesto – conclude Granato – la via maestra sarebbe la dimissione della Giunta ed il ritorno al voto. Venerdì 7 febbraio informeremo i calabresi su questa vicenda di interessi, appetiti e comitati politici».