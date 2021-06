Catanzaro non discrimina: il 28 giugno in piazza anche il Nuovo centro sinistra

Il Nuovo Centro Sinistra aderisce con convinzione all’iniziativa prevista in piazza Prefettura per giorno 28 giugno ed organizzata per manifestare contro tutte le forme di discriminazioni e in sostegno del DDL Zan

Comunicato Stampa

“Quanto successo ultimamente a Davide Sgrò, che fa seguito ad un altro episodio avvenuto a Vallefiorita lo scorso 20 maggio ai danni di una ragazza aggredita per il suo orientamento sessuale, sono la prova che è necessario mantenere alta l’attenzione e reagire a qualunque forma di discriminazione sociale. E’ importante una presa di posizione forte da parte della società civile in grado di riaffermare il rispetto per le persone indipendentemente dal loro modo di essere e di esprimere la propria personalità. In questo senso è molto positiva l’immediata costituzione di un comitato misto composto da forze civiche, associazioni, sindacati e partiti politici che si farà promotore di una serie di iniziative volte a sensibilizzare la popolazione sul tema dei diritti civili”

Red.