Chef Mancuso presenta il panettone del Reventino al Cartablanca Bistrot

Emanuele Mancuso presenta il panettone del Reventino al Cartablanca Bistrot. Nel corso della serata oltre allo show cooking dello chef anche tanta musica e bollicine per brindare al Natale e al nuovo anno.

LAMEZIA. Il prossimo venerdì 20 dicembre, alle 20, lo chef Emanuele Mancuso presenterà il panettone del Reventino al Cartablanca Bistrot, noto locale del centro cittadino. La serata si prospetta molto ricca ed invitante in quanto lo chef presenterà i vari gusti della prelibatezza natalizia da lui ideata e realizzata nel laboratorio artigianale Conflè di Conflenti. Classico con i canditi, con le pere e il cioccolato ed anche con le mele, l’uvetta e la cannella. Sono solo alcune delle varietà del panettone firmato Chef Mancuso.

Un prodotto da forno realizzato con una sua ricetta esclusiva e con prodotti di qualità, rigorosamente biologici e che arrivano dal nostro territorio come le mele di Serrastretta e le arance della Piana. Il tutto viene lavorato e poi confezionato da Conflè, laboratorio artigianale di Conflenti che, da sempre, per i suoi prodotti da forno utilizza alimenti certificati e metodi antichi di lavorazione.

Prima di far degustare il panettone con i suoi diversi sapori, Chef Mancuso preparerà per i presenti uno dei piatti tipici delle feste della tradizione lametina: gli spaghetti con le alici. Un piatto povero e semplice che lo chef rivisiterà trasformandolo in un piatto gourmet.

A completare la serata un dj set con tanta buona musica e poi, per finire, tante bollicine per brindare al Natale e al nuovo anno. “Il Natale più sentito è quello che ha il sapore di casa”. Questo lo slogan con cui Chef Mancuso ha presentato sul mercato la sua nuova ‘bontà’ che tutti potranno degustare venerdì prossimo al Cartablanca Bistrot di Piazza Ardito di fronte la stele della Madonnina, nel cuore di Lamezia.

Il panettone del Reventino è possibile ordinarlo inviando una email a info@emanuelemancuso.it, oppure telefonando al numero 345/6444729. Mancuso fa sapere che i panettoni possono essere spediti in tutta Italia. Finora, infatti, ne sono stati già prodotti e confezionati diverse migliaia; molti panettoni ‘made in Calabria’ col profumo del Reventino sono stati richiesti anche da fuori regione e sono già arrivati da un capo all’altro della penisola.