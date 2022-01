Cirò Marina: in fiamme camper in un distributore di benzina

Disavventura per i passeggeri di un Camper nel comune di Cirò Marina

Alle ore 16.00 circa, una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Crotone, distaccamento di Cirò Marina, è intervenuta per l’incendio di un camper in un distributore di benzina

A bordo del mezzo un nucleo familiare che mentre faceva rifornimento ha visto le fiamme partire dal vano motore.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione del rogo evitando il propagarsi all’intero veicolo ed alla messa in sicurezza del sito.

Tanta paura tra i passeggeri che in attesa dei soccorritori si allontanavo in zona sicura. Non si registrano danni a persone.

Origine dell’incendio un probabile malfunzionamento dell’impianto elettrico del camper.