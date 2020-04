Il Comune di Pianopoli solidale con i contagiati da Covid-19

La solidarietà è sempre un segno importante nella cittadina di Pianopoli

Anche il Comune si mobilita a favore della famiglia che al proprio interno ha registrato dei positivi al Covid-19.

In accordo con i vicini della famiglia, purtroppo colpita dal Coronavirus, l’amministrazione comunale ha deciso di fornire, rispettando tutte le regole anti-contagio, ogni aiuto perché essi possano rimanere in quarantena così come prevede la legge.

Con l’aiuto della compagnia dei carabinieri di Pianopoli, l’ente comunale e i volontari saranno accanto a questa famiglia fino a guarigione avvenuta.

Tutto ciò è sia per la tranquillità delle persone in quarantena che per l’intera comunità pianopoletana che, come suo costume, ha immediatamente espresso solidarietà ai propri concittadini in difficoltà.

La sindaca, Valentina Cuda, ringraziando tutti coloro che stanno contribuendo a sostenere fattivamente i soggetti contagiati, ha continuato a raccomandare l’osservanza delle misure di sicurezza. La regola è sempre la stessa: uscire di casa solo per le emergenze/urgenze con guanti e mascherina.