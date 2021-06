Al Coolbay il primo Camp di Beach Volley Made in Calabria

Il Primo camp nazionale per la Seila Beach sport parte domani 17 giugno sulle nostre spiagge!

25 persone da tutta Italia arrivano al Coolbay Resort per allenarsi con due coach di fama nazionale.

Valerio Del Carpio da Roma e Francesco Bertolini da Grosseto saranno alla guida tecnica di questa avventura.

Il presidente della SBS Lamezia Ilaria Perri ci ha parlato di questa novità calabrese: “Siamo molto contenti ed entusiasti che sarà a Gizzeria il primo camp nazionale specifico per il Beach volley made in Calabria. Per noi sarà una grande sfida ed un grande test, ecco perché abbiamo scelto di chiudere le iscrizioni a 25 partecipanti. Abbiamo dovuto dire di no, purtroppo, a tante persone, ma recupereremo, ne sono certa! In programma abbiamo già tante idee e stiamo iniziando a muoverci per far sì che questo non sia il primo e l’unico Camp”.

“Abbiamo voglia di far conoscere a tutti la nostra terra – continua la Perri – le nostre tradizioni ed il nostro calore. Si, perché i ragazzi che verranno non vivranno solo di questo sport, cercheremo, nel nostro piccolo, di fargli conoscere tutto quello che di bello ha il Sud”.

“Noi vi aspettiamo – conclude Ilaria Perri – tutti al Coolbay questo weekend per divertirci insieme.”