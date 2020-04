Coordinamento 19 marzo: nemmeno il Covid-19 ferma gli incivili

Chi si era illuso che il coronavirus e l’emergenza dell’epidemia potesse arginare episodi di degrado, non può che restare sconfitto alla vista delle immagini che pubblichiamo nell’articolo

Comunicato Stampa

No, a Lamezia Terme gli incivili non restano a casa. Anzi, continuano a lasciare traccia di sé ogni dove.

Qui, per esempio. Siamo all’esterno dell’Ufficio postale di via Aldo Moro, nella parte in cui ci sono gli sportelli bancomat. Chi ha effettuato i prelievi di contante ha pensato bene di indossare i guanti in lattice, in linea con le direttive di prevenzione per evitare la diffusione del virus.

Giusto. Peccato che, una volta intascati i soldi, ci sono stati anche coloro che anziché rimettere in una busta i guanti, li ha buttati a terra. Il cestino colmo non giustifica certo un simile comportamento. Così, ciò che si presentava questa mattina nel cortile che porta agli sportelli è quello mostrato nelle immagini.

Inutile dirlo: questa è la Lamezia Terme che non ci piace.

Ci rivolgiamo ai responsabili che gettando un paio di guanti non solo inquinano il nostro Pianeta ma aumentano ancora di più la diffusione del virus.

Tuteliamo la nostra salute buttiamo i guanti nei rifiuti indifferenziati.

Coordinamento Sanità 19 Marzo