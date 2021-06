Il coordinamento meridionale prende le distanze dal candidato Carlo Tansi

Il coordinamento meridionale organizzazione nata con l’obiettivo di unire per scopi sociali, culturali e politici i cittadini, le associazioni e i movimenti di fede meridionalista rende noto che a seguito delle dichiarazioni del candidato Carlo Tansi alla quale il coordinamento ha dato supporto, precisa che non ci sono più i presupposti etici e morali per continuare un percorso comune in quanto il suo comportamento sta danneggiando il popolo Calabrese e per questo motivo ci dissociamo dallo stesso

Comunicato Stampa

Inoltre precisiamo che le liste elettorali a sostegno di Carlo Tansi presidente con la dicitura “coordinamento meridionale” non sono legate in nessun modo al la nostra organizzazione e ai movimenti che ne fanno parte e hanno sottoscritto il codice etico del coordinamento meridionale, strumento importantissimo per le nostre attività.

Teniamo a sottolineare il concetto che la “Calabria appartiene ai Calabresi” e il coordinamento non si presterà mai alla politica dell’inganno.

Siamo sicuri che i fratelli Calabresi riusciranno a portare il giusto contributo alla causa comune che portiamo avanti in tutte le regioni meridionali.

Il Coordinamento Meridionale