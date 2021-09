Coordinamento Sanità 19 Marzo: a breve riattivate le visite medico sportive

Ambulatorio Medicina dello sport Lamezia Terme: ieri pomeriggio (mercoledì 15 settembre) abbiamo ricevuto le rassicurazioni dal dottor Ilario Lazzaro

Comunicato Stampa

Il nuovo Dg dell’Asp di Catanzaro ci ha riferito che si attingerà immediatamente dalla graduatoria della Specialistica Ambulatoriale per sostituire il Dirigente medico contrattualizato presso un’altra sede, con un altra professionista per garantire il servizio di Medicina dello sport che in questi anni è stato un fiore all’occhiello dell’azienda sanitaria fornendo un servizio importante di Medicina di prevenzione per tutte le persone che praticano attività sportive.

Coordinamento Sanità 19 Marzo