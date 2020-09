Coppa Italia: Promosport supera 2-0 la Garibaldina

Secondo match di Coppa Italia Dilettanti che al Rocco Riga di Lamezia Terme vede affrontarsi la Promosport e la Garibaldina

Nel primo incontro, disputato mercoledì 16 settembre, i giallorossi di Soveria sono stati sconfitti per 1-0 dal Sambiase.

Primo tempo a tinte biancazzurre, ai locali è mancato solo il gol.

Diverse occasioni per la squadra locale, che ha tenuto il pallino del gioco per tutti i 45 minuti, ospiti che hanno giocato per lo più di rimessa.

La Promosport è più decisa ma è stato impreciso al 31′ De Martino due volte nel giro della stessa azione. Annullato un gol al 40′ a Bruno per fallo di mano.

Cambio in attacco nella ripresa per la Promosport con Bellia che sostituisce Meraglia. E’ lo stesso giocatore a sbloccare il risultato, appoggiando in rete un cross dalla sinistra di Casella.

Al 50′ è Percia Montani a fallire il raddoppio solo davanti a Marchese dopo un’azione corale.

La Garibaldina prova timidamente ad affacciarsi nella metà campo avversaria, ma sono bravi i padroni di casa a respingere ogni attacco.

La Promosport capisce che può ottenere di più e attacca a testa bassa. All’85’ è ancora Bellia a raddoppiare finalizzando un’azione dalla sinistra.

Prossimo incontro, decisivo per il passaggio del turno, mercoledì 7 ottobre a Sambiase tra i padroni di casa e la Promosport.

Promosport: Restina, Villella, Gagliardi M., Casella, De Martino, Bruno, Schirripa, Scozzafava, Percia Montani, Colosimo, Meraglia. A disp: Mercuri, Morabito, Russo, Ferraiuolo, Ianni, Vasapollo, Gagliardi G., Bellia, Serra. All. Morelli

Garibaldina: Marchese, Pascuzzi, Colosimo D., De Cicco, Grandinetti, Colosimo G., Fuoco, Pisani, Cittadino, Scalise. A disp: Luna, Chiodo, Sidoti, Taverna, Bonacci, Barletta, Lepore. All. Perrone