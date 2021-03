Corigliano-Rossano. Un arresto per spaccio di sostanza stupefacente

Personale della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di P.S. Corigliano-Rossano, Squadra di P.G., ha tratto in arresto C.A. di anni 31 per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio

L’arrestato veniva sorpreso mentre riforniva gli assuntori dal balcone della sua dimora posta in un palazzo ove sono ubicati uffici di alcuni professionisti.

Una successiva perquisizione locale permetteva di rinvenire un involucro contenente alcuni grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina già suddivisi in dosi pronte alla vendita, bilancini di precisione, della mannite e altro materiale utile al confezionamento.

C.A., incensurato e disoccupato, veniva tratto in stato di arresto e rimesso in libertà, ai sensi dell’art. 121 c.p.p così come disposto dal P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Castrovillari.