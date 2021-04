Corigliano Rossano. Spaccio sostanze stupefacenti, arrestato 20enne

All’interno dell’abitazione venivano rinvenute alcune dosi di marjuana già confezionate, bilancini di precisione e più di 800 € in contanti in banconote di piccolo taglio, tra le quali alcune banconote da 20 € false

Personale della Polizia di Stato in servizio al Commissariato di P.S. Corigliano-Rossano, Squadra di Polizia Giudiziaria, ha tratto in arresto, per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti e per spendita ed introduzione nello stato senza concerto di moneta falsificata, un giovane uomo di anni 20 residente in Rossano.

L’arresto scaturiva da più complesse verifiche poste in essere dal personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di P.S. Corigliano-Rossano, in particolare,0 l’uomo veniva attenzionato nei giorni precedenti all’arresto e solo dopo aver acquisito elementi inconfutabili che comprovavano lo spaccio da parte dello stesso si interveniva con una perquisizione all’interno dell’abitazione occupata dall’arrestato.

Alla vista del personale della Polizia di Stato il giovane uomo si dava a precipitosa fuga e successivamente rintracciato, nel corso della perquisizione all’interno dell’abitazione venivano rinvenute alcune dosi di marjuana già confezionate, bilancini di precisione e più di 800 € in contanti in banconote di piccolo taglio, tra le quali alcune banconote da 20 € false.