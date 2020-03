Coronavirus. L’amministazione comunale di Lamezia in sinergia con le associazioni

A seguito dell’attivazione del COC, anche con le funzioni di assistenza alla Popolazione e di Coordinamento del Volontariato, il Comune di Lamezia Terme, in concerto con le associazioni Malgrado Tutto, Radio Club Lamezia, Terzo settore, Caritas ed Emporio della Solidarietà, sta predisponendo le modalità per un doveroso aiuto alle famiglie che si trovano in stato di assoluto bisogno anche alimentare.

Il progetto prevede la partecipazione dei supermercati che insistono sul territorio ai quali, per il tramite della Confcommercio, è stato richiesto di poter effettuare la “spesa in sospeso” con la possibilità di ogni cittadino di poter comprare e donare prodotti da destinare alle famiglie bisognose lasciandoli presso i medesimi esercizi; sarà compito delle suddette associazioni recarsi, poi, presso gli esercizi per ritirare periodicamente detta merce, unitamente a quella che gli stessi supermercati intenderanno a loro volta donare, per distribuirla presso il domicilio alle famiglie che nel frattempo saranno individuate possibilmente in collaborazione tra Servizi Sociali del Comune, Caritas, Emporio della Solidarietà e Parrocchie anche in seguito all’acquisizione e valutazione di segnalazioni e richieste.

Come ricordato ieri sera, da Papa Francesco in una San Pietro deserta, durante la benedizione “Urbi et Orbi”, “nessuno si salva da solo”, richiamandoci allo spirito di fratellanza ed al necessario senso di unione materiale e spirituale.