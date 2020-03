Coronavirus. Angela Napoli: il Governo ha taciuto sullo stato di emergenza

L’Onorevole Angela Napoli in un post pubblicato sulla propria pagina Facebook si scaglia contro il Premier Conte e contro tutto il Consiglio dei Ministri

I nostri rappresentanti, secondo l’Onorevole, sono rei di aver nascosto alla popolazione la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Tale dichiarazione è stata pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 26 del 01-02-2020.

Di seguito il post dell’Onorevole Napoli:

Intendo rendere pubblico il grave comportamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, dott. Conte nonche’ di tutti i ministri.

Sono, infatti, venuta a conoscenza che sulla G.U. Serie Generale n. 26 del 01-02-2020 è stata pubblicata la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, relativa a dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Tra le premesse della delibera in questione:

“Vista la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020;

Viste le raccomandazioni alla comunità internazionale della Organizzazione mondiale della sanità circa la necessità di applicare misure adeguate;

Considerata l’attuale situazione di diffusa crisi internazionale determinata dalla insorgenza di rischi per la pubblica e privata incolumità connessi ad agenti virali trasmissibili, che stanno interessando anche l’Italia;

Ritenuto che tale contesto di rischio, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di previsione e prevenzione, impone l’assunzione immediata di iniziative di carattere straordinario ed urgente, per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività presente sul territorio nazionale”

DELIBERA

1) In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, comma 1, lettera c), e dell’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Caro Presidente e cari Ministri avete taciuto per non creare allarmismi? Bene! Ma dov’è stata l’attività di prevenzione nel mese di febbraio? Avete lasciato espandersi il virus e siete stati costretti, insieme a tutti gli italiani, solo nel mese di marzo a prendere atto dei primi decessi in Lombardia.

Avete tutti, dico tutti, anche i rapprsentanti delle varie forze politiche, taciuto perche?

E ancora, pur innanzi ai numerosi morti del nostro paese, varate decreto dopo decreto, cercando di convincere gli italiani che l’emergenza da voi dichiarata fino alla fine di luglio, terminera’ a breve.

Non penso di dover aggiungere altro se non chiedervi di avere nel cuore i numerosi deceduti per il covid-19, tutto il personale sanitario e delle forze di polizia che stanno con enorme sacrificio e rischio gestendo l’emergenza da voi dichiarata alla fine di gennaio e a tutte le persone che hanno perso il lavoro.

Angela Napoli