Coronavirus: chiuse le scuole a Soverato e Satriano

Il sindaco di Soverato Ernesto Alecci e quello di Satriano Massimiliano Chiaravalloti, hanno diramato oggi due ordinanze che prevedono la chiusura delle scuole fino a nuove disposizioni

Visto l’incremento dei casi nella Città di Soverato e in attesa dell’esito dei tamponi effettuati ad alcuni alunni delle scuole dell’infanzia e scuole primarie e secondarie di primo grado, per prevenire una possibile diffusione del virus Covid -19, il sindaco Alecci ha ritenuto necessario sospendere le lezioni in presenza, disponendo quindi la chiusura di tutte le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

Successivamente il sindaco di Satriano, visto l’aumento dei contagi nel vicino paese di Soverato, anche tra gli alunni delle scuole dell’obbligo, e considerato il fatto che diverse insegnanti prestano servizio anche nel plesso scolastico di Satriano, ha proceduto alla chiusura di tutte le scuole.