Coronavirus: i dati della Calabria aggiornati al 7 marzo

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2.350.846 (+6.990).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 2.27.762 (+1.493 rispetto a ieri).

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 4.290 (51 in reparto, 6 in terapia intensiva, 4.233 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 25.352 (25.119 guariti, 233 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 15.297 (89 in reparto, 4 in terapia intensiva, 15.204 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 35.362 (34.444 guariti, 918 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 3.484 (25 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.459 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 19.652 (19.467 guariti, 185 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 10.938 (102 in reparto, 5 in terapia intensiva, 10.831 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 84.431 (83.786 guariti, 645 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 12.178 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12.168 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 14.930 (14.777 guariti, 153 deceduti).

L’ASP di Cosenza comunica 449 nuovi soggetti positivi di cui 5 fuori regione. Specifica che i quattro decessi comunicati oggi sono avvenuti a febbraio a domicilio, rispettivamente il 7/02/2022, l’11/02/2022, il 12/02/2022 ed il 20/02/2022″.

L’ASP di Catanzaro comunica 140 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.